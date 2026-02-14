Кросби – 4-й игрок в истории сборной Канады, набравший 12 очков на Олимпиадах с участием хоккеистов НХЛ

Сидни Кросби набрал 12-е очко на Олимпийских играх.

Нападающий сборной Канады Сидни Кросби набрал 12-е очко на Олимпийских играх за карьеру.

Форвард забил гол в игре против Швейцарии (5:1) на Олимпиаде-2026.

Теперь на его счету 12 (5+7) баллов в 15 матчах в рамках Олимпиад за карьеру.

Только три игрока сборной Канады уже достигали этой отметки на Олимпийских играх с участием хоккеистов НХЛ : Джером Игинла (14 очков), Джо Сакик (13) и Ши Уэбер (12).