15

Кросби – 4-й игрок в истории сборной Канады, набравший 12 очков на Олимпиадах с участием хоккеистов НХЛ

Сидни Кросби набрал 12-е очко на Олимпийских играх.

Нападающий сборной Канады Сидни Кросби набрал 12-е очко на Олимпийских играх за карьеру.

Форвард забил гол в игре против Швейцарии (5:1) на Олимпиаде-2026.

Теперь на его счету 12 (5+7) баллов в 15 матчах в рамках Олимпиад за карьеру.

Только три игрока сборной Канады уже достигали этой отметки на Олимпийских играх с участием хоккеистов НХЛ: Джером Игинла (14 очков), Джо Сакик (13) и Ши Уэбер (12).

Коннор 6 набрал за два матча. Ещё и Франция впереди. В финалу 12+ может и наберет
а может и с Францией))))
Сколько бы Кросби не набрал очков, здесь все равно найдутся сверхразумы, которые будут поливать его грязью 24/7. А по факту, канадец забивал важнейшие голы за сборную практически в каждом турнире, исключение то фиаско против Дании.
Да.... С датчанами знатно Кросби и Маккиннон обделались
А кто не обделывался??? У всех провалы бывают.
Интересно, что старина Ши, набрал 12 всего за 2 Олимпиады. Еще и защ. Ну а Макдэвид, судя по всему, сделает это за одну)
Такими темпами Макдэвид его обгонит уже в матче с Францией
Кросби. "Жив курилка" )
Кросби легенда 87года так же как Месси 🫡
Рекорд среди всех у Селянне ...... 32
И по шайбам он тоже рекордсмен 17
В Олимпиадах tier 1?
шибер был нереально крут, жаль что с бидоном не получилось
А теперь представьте разницу между Макдэвидом и остальными. Коннор за два матча почти половину от рекорда Канады всех времен сделал! Жаль, Гретцки только старым и ломанным единственный раз на Олимпиаде сыграл. Но через 4-8 лет у Канады будет достойный рекорд по количеству очков в олимпийских турнирах. Число 14 для родоначальников хоккея смотрится как насмешка.
