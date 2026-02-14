  • Спортс
  • Канада обыграла Швейцарию на Олимпиаде – 5:1. Макдэвид и Маккиннон набрали по 3 (1+2) очка
12

Сборная Канады обыграла Швейцарию в матче на Олимпиаде-2026.

Сборная Канады обыграла Швейцарию (5:1) в матче второго тура мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.

Голом в составе швейцарской команды отличился Пьюс Сутер.

В составе сборной Канады забили Коннор Макдэвид, Томас Харли, Макклин Селебрини, Сидни Кросби и Нэтан Маккиннон.

Всего Макдэвид и Маккиннон набрали по 3 (1+2) очка в этом матче, Селебрини (1+1) и Кэйл Макар (0+2) – по 2 балла.

В прошлом матче Канада обыграла Чехию со счетом 5:0.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Так они еще по ходу создали суперзвено деревьев: Хагель-Беннетт-Уилсон
Ответ Mmmm Aaaaa
Так они еще по ходу создали суперзвено деревьев: Хагель-Беннетт-Уилсон
Клён — это не только листва, но и ценная древесина!
Ответ lightrip
Клён — это не только листва, но и ценная древесина!
в первую очередь это дерево с очень мощной и разветвлённой корневой системой 💪💪💪
Травма Фиалы страшно выглядела… Здоровья!
Да это золото епти
Швейцария достойно сыграла, особенно в первом периоде, но потом Канада забрала игру себе и заслуженно победила, а лучшие бомбардиры НХЛ просто подтвердили свой класс!
Ответ Alex.K71
Швейцария достойно сыграла, особенно в первом периоде, но потом Канада забрала игру себе и заслуженно победила, а лучшие бомбардиры НХЛ просто подтвердили свой класс!
серьёзно?? 2 гола за первые 10 минут матча пропустить -это "достойно сыграла, особенно в первом периоде"?? 🤣🤣🤣
Ответ Alex.K71
Швейцария достойно сыграла, особенно в первом периоде, но потом Канада забрала игру себе и заслуженно победила, а лучшие бомбардиры НХЛ просто подтвердили свой класс!
Акира Шмид - красавчик, если бы не он, то счет был бы гораздо больше. Очень жду золото канадцев.
не удивительно, что Маки снова разорвали:) ожидаемо
💪💪💪💪💪
Жаль травмированных, но это карма за грязные толчки и такие же ненужные хиты.
