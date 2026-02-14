Канада обыграла Швейцарию на Олимпиаде – 5:1. Макдэвид и Маккиннон набрали по 3 (1+2) очка

Сборная Канады обыграла Швейцарию в матче на Олимпиаде-2026.

Сборная Канады обыграла Швейцарию (5:1) в матче второго тура мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.

Голом в составе швейцарской команды отличился Пьюс Сутер .

В составе сборной Канады забили Коннор Макдэвид , Томас Харли, Макклин Селебрини, Сидни Кросби и Нэтан Маккиннон .

Всего Макдэвид и Маккиннон набрали по 3 (1+2) очка в этом матче, Селебрини (1+1) и Кэйл Макар (0+2) – по 2 балла.

В прошлом матче Канада обыграла Чехию со счетом 5:0.