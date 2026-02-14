Макдэвид, Маккиннон и Селебрини начали играть в одном звене по ходу матча против Швейцарии. Они входят в топ-4 бомбардиров НХЛ в этом сезоне наряду с Кучеровым

Макдэвид, Маккиннон и Селебрини играют в одном звене за сборную Канады.

Форварды сборной Канады Коннор Макдэвид, Нэтан Маккиннон и Макклин Селебрини стали появляться в одном звене по ходу матча против Швейцарии на Олимпиаде -2026.

Селебрини и Макдэвид начинали игру в тройке с Томом Уилсоном, Маккиннон – с Ником Сузуки и Брэндоном Хэйглом.

По ходу матча сочетания сменились. Сузуки теперь играет в центре с Уилсоном и Хэйглом, а Маккиннон выходит на площадку вместе с Макдэвидом и Селебрини.

Таким образом, канадцы собрали трех из четырех лучших бомбардиров текущего сезона НХЛ в одной тройке.

Макдэвид лидирует в гонке бомбардиров с 96 очками, Маккиннон идет вторым с 93 баллами. Третье место в гонке занимает Никита Кучеров (91 очко), который не принимает участия в Олимпиаде. Селебрини идет на четвертом месте с 81 баллом.