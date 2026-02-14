  • Спортс
  • Макдэвид, Маккиннон и Селебрини начали играть в одном звене по ходу матча против Швейцарии. Они входят в топ-4 бомбардиров НХЛ в этом сезоне наряду с Кучеровым
25

Макдэвид, Маккиннон и Селебрини начали играть в одном звене по ходу матча против Швейцарии. Они входят в топ-4 бомбардиров НХЛ в этом сезоне наряду с Кучеровым

Макдэвид, Маккиннон и Селебрини играют в одном звене за сборную Канады.

Форварды сборной Канады Коннор Макдэвид, Нэтан Маккиннон и Макклин Селебрини стали появляться в одном звене по ходу матча против Швейцарии на Олимпиаде-2026.

Селебрини и Макдэвид начинали игру в тройке с Томом Уилсоном, Маккиннон – с Ником Сузуки и Брэндоном Хэйглом.

По ходу матча сочетания сменились. Сузуки теперь играет в центре с Уилсоном и Хэйглом, а Маккиннон выходит на площадку вместе с Макдэвидом и Селебрини.

Таким образом, канадцы собрали трех из четырех лучших бомбардиров текущего сезона НХЛ в одной тройке.

Макдэвид лидирует в гонке бомбардиров с 96 очками, Маккиннон идет вторым с 93 баллами. Третье место в гонке занимает Никита Кучеров (91 очко), который не принимает участия в Олимпиаде. Селебрини идет на четвертом месте с 81 баллом.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Дэна Розена
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Селебрини - новая супер звезда. Достойная замена Кросби.
Ответ DevilsFan
Селебрини - новая супер звезда. Достойная замена Кросби.
Ему до Кросби еще пылить и пылить. Вряд ли он будет Кросби, потому что Кросби и выиграл все что можно, и набирает на протяжении 20 сезонов очко за игру, по очкам под силу только Макдэвиду обойти Кросби никому больше, ибо Уэйн, Лемье, Сид, и Мак в этом компоненте не достижимы по скорости набору очково, а в 21 веке только Макдэвид опережает Кросби. Пока рано говорить про замену пусть хотя бы 5-6 сезонов отыграет на уровне тогда посмотрим.
Ответ Алексей Райский_1117028829
Ему до Кросби еще пылить и пылить. Вряд ли он будет Кросби, потому что Кросби и выиграл все что можно, и набирает на протяжении 20 сезонов очко за игру, по очкам под силу только Макдэвиду обойти Кросби никому больше, ибо Уэйн, Лемье, Сид, и Мак в этом компоненте не достижимы по скорости набору очково, а в 21 веке только Макдэвид опережает Кросби. Пока рано говорить про замену пусть хотя бы 5-6 сезонов отыграет на уровне тогда посмотрим.
Вроде как всё верно, да только сколько было игроков с драфта после Ови/Сида, которых всячески боготворили? Суперзвезда - это Маки, Куч, Драз, Каприз, Усики, Хьюз и конечно Кросби/Овечкин/Малкин/ показывают всё ещё уровень супер легенд. Это трио точно минимум ТОП 30 за всю историю. Как же жаль, что Саня и Женя не смогли под конец карьеры побороться за то, чего им не хватает(
Убойное звено
Ответ Йети
Убойное звено
космическое звено. дрим-звено. dream line
Возможно рано, но по моему - это лучшая тройка, что я видел за свои 44 года
как ни тасуй, все равно по итогу звезды - к звездам, бревна - к бревнам
Купер сообразил что Маккиннон не вывозит играть с оставшимися материалом. Да и дубина Уилсон не подходит МакДи и Сели. Теперь уже к плей-офф будет готово три звена Маккиннон-МакДак-Селя и Стоун-Сид-Марнер, а также силовое звено Хагел-Беннетт-Уилсон. Получается Хорвату отводится Марши и Рейнхарт. Осталось решить кто будет 13 форвардом Сузуки или Джарвис.
В топ 6 драй играет за германию здесь и пастрняк играет здесь за чехов все тут кроме наших спасибо деду
Получается неплохо у них в этом сочетании, впрочем неудивительно)
понравилось, как Селебрини после отсидки в штрафном боксе резво побежал прессинговать, выцарапал шайбу и обеспечил выход Макдэвида на ворота. Интересно будет посмотреть, что сможет Канада, если какая-нибудь команда закроет эту тройку (звучит почти нереалистично, но все же).
Ответ Don_Krebs
понравилось, как Селебрини после отсидки в штрафном боксе резво побежал прессинговать, выцарапал шайбу и обеспечил выход Макдэвида на ворота. Интересно будет посмотреть, что сможет Канада, если какая-нибудь команда закроет эту тройку (звучит почти нереалистично, но все же).
Выход на ворота Макдэвид сам себе обеспечил своими дриблингом
Кто у них на точку встаёт?
Ответ Венер Кучербаев
Кто у них на точку встаёт?
Нэйт
