Каменский об игре ЦСКА: «Это стиль Никитина – дисциплинированная оборона, минимум ошибок и жалящие контратаки»
Валерий Каменский высказался о матче между «Спартаком» и ЦСКА.
Вице-президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский поделился мнением о матча между «Спартаком» и ЦСКА (0:2).
Вратарь Александр Самонов отразил все 43 броска по своим воротам. На данный момент ЦСКА идет 5-м на Западе с 68 баллами в 55 матчах.
«Интересное дерби получилось, накал присутствовал. Это победу ЦСКА принес вратарь Александр Самонов – он неоднократно выручал команду.
«Спартак» подвела реализация», – сказал Каменский.
Он также отметил, что ЦСКА прибавил в обороне.
«Это стиль Игоря Никитина – дисциплинированная оборона, минимум ошибок и жалящие контратаки», – добавил Каменский.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Аргументы и факты»
Удачи Игорю на тренерском поприще. Сильный специалист, системный, требовательный. Можно много говорить про стиль игры его команд, но главное результат. Не отказался бы в будущем увидеть Игоря у руля Авангарда
