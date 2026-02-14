Каменский об игре ЦСКА: «Это стиль Никитина – дисциплинированная оборона, минимум ошибок и жалящие контратаки»

Валерий Каменский высказался о матче между «Спартаком» и ЦСКА.

Вице-президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский поделился мнением о матча между «Спартаком » и ЦСКА (0:2).

Вратарь Александр Самонов отразил все 43 броска по своим воротам. На данный момент ЦСКА идет 5-м на Западе с 68 баллами в 55 матчах.

«Интересное дерби получилось, накал присутствовал. Это победу ЦСКА принес вратарь Александр Самонов – он неоднократно выручал команду.

«Спартак» подвела реализация», – сказал Каменский.

Он также отметил, что ЦСКА прибавил в обороне.

«Это стиль Игоря Никитина – дисциплинированная оборона, минимум ошибок и жалящие контратаки», – добавил Каменский.