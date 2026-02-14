Кравчук сравнил матчи ОИ-2026 и КХЛ: «Параллельно смотрел игры Канада – Чехия и ЦСКА – «Спартак». Бросились в глаза разные скорости, исполнительское мастерство, качество передач, бросков»

Игорь Кравчук сравнил матчи Олимпиады-2026 и КХЛ.

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук сравнил матчи Олимпиады-2026 и Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Сравните матчи Игр и регулярного чемпионата КХЛ?

– Накануне параллельно смотрел матчи Канада – Чехия и ЦСКА – «Спартак ». Бросились в глаза разные скорости, плюс исполнительское мастерство, качество передач и бросков.

Но тут ничего удивительного нет. Во-первых, на Олимпиаде лучше установлены телекамеры – совсем рядом к площадке, из-за чего игра смотрится плотнее. И во-вторых, турниры сборных и клубов нельзя сравнивать, поскольку уровень национального хоккея всегда выше.

– Что удивило в Италии?

– Судейство. Даже в канадской студии вчера отмечали, что европейский арбитраж в первых играх Олимпиады очень либеральный. Эксперты здесь отмечают, что некоторые фолы однозначно судились бы в НХЛ, но олимпийские судьи их почему-то пропускали.

Видимо, ближе к плей-офф судейство станет жестче. Все-таки уровень мастерства на Играх – сверхвысокий, и мелкий фол может помешать игрокам реализовать свои лучшие качества, – сказал Кравчук.