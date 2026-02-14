Грегуар об Олимпиаде: «В НХЛ русские ребята занимают лидирующие позиции, могла бы собраться очень сильная сборная. Россияне были бы в числе главных фаворитов»

Грегуар высказался о хоккейном турнире на ОИ-2026.

Канадский защитник «Северстали» Томас Грегуар высказался о хоккейном турнире на Олимпийских играх-2026.

– Смотрели первую игру сборной Словакии, за которую выступает капитан «Северстали» Адам Лишка?

– Некоторые ребята смотрели матч – я в их числе. Мы все очень рады за Адама, он выглядел здорово. Победа в первом же матче – это хороший прилив уверенности для словаков.

– Вы с Адамом на связи?

– Конечно! Правда, мы стараемся его лишний раз не отвлекать. Время от времени можем что-то спросить или пожелать удачи.

– За сборной Канады следите? У команды есть шансы взять олимпийское золото?

– Да, стараюсь следить за тем, как у ребят обстоят дела. Я канадец и очень горжусь этим, так что, само собой, я хочу, чтобы наша сборная выиграла. При этом желаю огромных успехов Адаму Лишке.

– Сборная России могла бы побороться с Канадой за золото?

– Безусловно! В НХЛ русские ребята занимают лидирующие позиции, могла бы собраться очень сильная сборная. Думаю, россияне были бы в числе главных фаворитов. Очень жаль, что мы не можем увидеть это противостояние, – сказал Грегуар.