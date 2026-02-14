  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Грегуар об Олимпиаде: «В НХЛ русские ребята занимают лидирующие позиции, могла бы собраться очень сильная сборная. Россияне были бы в числе главных фаворитов»
0

Грегуар об Олимпиаде: «В НХЛ русские ребята занимают лидирующие позиции, могла бы собраться очень сильная сборная. Россияне были бы в числе главных фаворитов»

Грегуар высказался о хоккейном турнире на ОИ-2026.

Канадский защитник «Северстали» Томас Грегуар высказался о хоккейном турнире на Олимпийских играх-2026.

– Смотрели первую игру сборной Словакии, за которую выступает капитан «Северстали» Адам Лишка?

– Некоторые ребята смотрели матч – я в их числе. Мы все очень рады за Адама, он выглядел здорово. Победа в первом же матче – это хороший прилив уверенности для словаков.

– Вы с Адамом на связи?

– Конечно! Правда, мы стараемся его лишний раз не отвлекать. Время от времени можем что-то спросить или пожелать удачи.

– За сборной Канады следите? У команды есть шансы взять олимпийское золото?

– Да, стараюсь следить за тем, как у ребят обстоят дела. Я канадец и очень горжусь этим, так что, само собой, я хочу, чтобы наша сборная выиграла. При этом желаю огромных успехов Адаму Лишке.

Сборная России могла бы побороться с Канадой за золото?

– Безусловно! В НХЛ русские ребята занимают лидирующие позиции, могла бы собраться очень сильная сборная. Думаю, россияне были бы в числе главных фаворитов. Очень жаль, что мы не можем увидеть это противостояние, – сказал Грегуар.

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?17712 голосов
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoолимпийский хоккейный турнир
logoТомас Грегуар
logoСеверсталь
logoСборная Словакии по хоккею
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoКХЛ
logoАдам Лишка
logoОлимпиада-2026
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Никита Попугаев: «Наши ребята забрали бы Олимпиаду. У нас есть мастера вроде Овечкина, Панарина, Капризова, на которых весь мир хочет посмотреть. Жалко, что мы не выступаем»
13 февраля, 21:14
Каменский об ОИ-2026: «Мы бы точно вошли в тройку призеров. Наши вратари – лучшие в мире, форварды великолепные, защитники достойные появились. У нас очень сильная команда»
13 февраля, 20:58
Александр Черных: «В КХЛ есть ребята, которые спокойно могли бы участвовать в Олимпиаде и составили бы конкуренцию игрокам НХЛ. Не согласен с Ларионовым»
13 февраля, 20:38
Рекомендуем
Главные новости
Ротенберг выложил фото с Легковым: «Олимпийский чемпион 2014 года в марафоне»
45 минут назадФото
Женские сборные Канады и США сыграют в финале Олимпиады-2026
сегодня, 22:38
Олимпиада-2026. Женская сборная Канады обыграла Швейцарию в 1/2 финала, США забили 5 голов Швеции
сегодня, 22:28
В трансляции матча МХЛ появился титр с подписью «###### для вида» и именем форварда «Спартака» Филимонова. «Алмаз» принес извинения
сегодня, 22:19
Игорь Ларионов: «У Зыкова травма нижней части тела, это большая потеря. Будем идти от недели к неделе. У Бландиси небольшое повреждение, к матчу с «Адмиралом» будет готов»
сегодня, 21:53
Фетисов о Лаврове: «У нас самый лучший министр иностранных дел. Наш старший товарищ любит спорт, правда, болеет за «Спартак», но это нормально»
сегодня, 21:39
Федерация хоккея Франции отстранила Кринона от матчей после драки с Уилсоном: «Провокационное поведение Пьерра подрывает ценности нашего спорта»
сегодня, 21:25
Ларионов о слухах, что Тамбиев может сменить его в СКА: «Я пригласил его в команду. В моем возрасте заходить в лес и бояться волков… Рад, что он с нами, очень быстро нашли общий язык»
сегодня, 21:04
МИД РФ и Ассоциация любительского хоккея сыграли в честь Дня дипломата. Лавров передал приветствие, Фетисов и Якушев провели символическое вбрасывание
сегодня, 20:40
Ларионов после 4:0 с «Салаватом»: «Мы не смотрим назад, только вперед. Многие вещи начали улучшаться по одной причине: игроки стали понимать, что тренерский штаб хочет»
сегодня, 20:24
Ко всем новостям
Последние новости
Виноградов о свадьбе во время сезона: «Все случилось спонтанно, собрались узким кругом. Я с супругой больше пяти лет, познакомились на хоккее»
57 минут назад
Джереми Руа: «С каждым вратарем ЦСКА чувствуем уверенность. У нас один из лучших показателей по пропущенным голам в КХЛ, наши голкиперы хорошо проводят весь сезон»
сегодня, 20:53
Скабелка о ЦСКА: «Игра стала более цельной, появились очертания того, в какой хоккей хочет играть Никитин. Видна структура»
сегодня, 19:41
Виноградов о «Торпедо» при Исакове: «Произошли серьезные тактические перестроения. Результат налицо, делаем все правильно. Клуб готов побороться за Кубок Гагарина»
сегодня, 18:53
Вратарь «Ростова» Пузяков о фильме, оставившем неизгладимый след в душе: «Рай под ногами матерей», где особенный парнишка хотел, чтобы мама попала в рай, и повел ее в Мекку»
сегодня, 18:24
Вячеслав Буцаев: «ЦСКА набрал отличный ход и будет одним из главных претендентов на Кубок Гагарина. Никитин долгое время сплачивал команду, сейчас его работа приносит плоды»
сегодня, 17:27
Дементьев об ОИ-2026: «За чехов может сыграть историческая память. Они потомки великого хоккея. Это может подстегнуть их выступить лучше»
сегодня, 17:14
Сукезе об ОИ-2026: «Жаль, что Россия не участвует, много классных хоккеистов не приехали. У россиян есть Кучеров, Овечкин, Сергачев, Малкин»
сегодня, 16:59
Ансель Галимов: «Для меня матчи с московскими командами принципиальные. Ажиотаж трибун и атмосфера»
сегодня, 16:49
Сикьюра о том, кто выйдет в финал Олимпиады-2026: «Канада и США»
сегодня, 16:10
Рекомендуем