Фахрутдинов о смерти Филиппова: «Сразил инсульт. До последних дней он был активным мужиком, ничто не предвещало… Судьба»

Причиной смерти Александра Филиппова стал инсульт.

Специалист по работе с ветеранами московского «Динамо » Мисхат Фахрутдинов рассказал, что причиной смерти бывшего защитника клуба Александра Филиппова стал инсульт.

Вчера стало известно, что Филиппов умер в возрасте 75 лет. Он был первым тренером и крестным отцом капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

– От чего умер Филиппов?

– Сразил инсульт. Очень неожиданно. До последних дней он был активным мужиком. Ничто не предвещало… Судьба, – сказал Фахрутдинов.