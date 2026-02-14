Фахрутдинов о смерти Филиппова: «Сразил инсульт. До последних дней он был активным мужиком, ничто не предвещало… Судьба»
Причиной смерти Александра Филиппова стал инсульт.
Специалист по работе с ветеранами московского «Динамо» Мисхат Фахрутдинов рассказал, что причиной смерти бывшего защитника клуба Александра Филиппова стал инсульт.
Вчера стало известно, что Филиппов умер в возрасте 75 лет. Он был первым тренером и крестным отцом капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.
– От чего умер Филиппов?
– Сразил инсульт. Очень неожиданно. До последних дней он был активным мужиком. Ничто не предвещало… Судьба, – сказал Фахрутдинов.
Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?17712 голосов
Канада
США
Финляндия
Германия
Швеция
Другая команда
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем