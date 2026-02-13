  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Каменский об ОИ-2026: «Мы бы точно вошли в тройку призеров. Наши вратари – лучшие в мире, форварды великолепные, защитники достойные появились. У нас очень сильная команда»
14

Каменский об ОИ-2026: «Мы бы точно вошли в тройку призеров. Наши вратари – лучшие в мире, форварды великолепные, защитники достойные появились. У нас очень сильная команда»

Каменский об ОИ-2026: Россия бы точно вошла в тройку призеров.

Вице-президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский считает, что сборная России вошла бы в тройку призеров на ОИ-2026.

«Мы бы точно вошли в тройку призеров, не ниже.

Среди лучших игроков НХЛ представлено много россиян. Наши вратари – лучшие в мире, нападающие великолепные, да и защитники достойные появились. У нас однозначно очень сильная команда в хоккее», – заявил Каменский.

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?17712 голосов
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Аргументы и факты»
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoВалерий Каменский
logoИгорь Шестеркин
logoКХЛ
logoСергей Бобровский
logoИлья Сорокин
logoНХЛ
logoАндрей Василевский
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Да чего там в тройку, всех бы победили, у нас ведь защитники достойные появились и почти молодой Овечкин
Только тренер был бы РБР )))
Ответ snipe
Только тренер был бы РБР )))
Уж что что, а это точно «точно»
Практически любая команда может вылететь в 1/4. Кроме Канады.
Как можно называть очень сильной команду, которой не существует? Подбор игроков для потенциальной команды тогда уж.
Не говори Каменский просто на просто забрали золотую олимпийскую медаль у Овечкина и К’. Какие они не годяи. Не дали нашим Богам вознестись до Олимпа!🏒 🏆 🏅 🎖️ 🥅 🎇 ✨
А вот некий Попугаев из какого то китайского клуба говорит, что золото забрали бы-)
У России, начиная с 1998 по 2014 (когда выступали игроки НХЛ) всегда были очень достойные команды со звездами мирового уровня, но увы и ах, до золота так и не добрались. Есть, конечно, что вспомнить. Например, 5 голов Буре, гол-фантом Самсонова, победа над Канадой 2:0 в 2006 году. Но все-таки это не первое место. За 5 ОИ серебро и бронза. Негусто для хоккейной нации.
вот откуда они это знают?
Ванкувер после 2 побед на ЧМ все говорили что заберем.
Сочи говорили что заберем.

итог все помнят.....
Ответ ЙозеМ Мирино 853
вот откуда они это знают? Ванкувер после 2 побед на ЧМ все говорили что заберем. Сочи говорили что заберем. итог все помнят.....
Если я правильно помню, непосредственно перед самими серьезными турнирами они все разом становятся менее категоричными.
Читая мнения заслуженных и не очень заслуженных игроков и хоккейных функционеров на память постоянно приходит стихотворение В.В.Маяковского про плечистых ребят..
Канада, США, ну-ну🤣🤣✌️
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Черных: «В КХЛ есть ребята, которые спокойно могли бы участвовать в Олимпиаде и составили бы конкуренцию игрокам НХЛ. Не согласен с Ларионовым»
13 февраля, 20:38
Максим Сушинский: «Жаль, что сборной России нет, но уровень Олимпиады в этом году сумасшедший. Есть Канада, США, Швеция, Финляндия и Чехия, которые могут побороться за золото»
13 февраля, 19:28
Каменский о словах Тардифа: «До него дошло, что без России турниры неполноценные. Олимпиаду не смотрю, за кого там болеть? Тем более ее не показывают по телевидению»
13 февраля, 17:28
Рекомендуем
Главные новости
Ротенберг выложил фото с Легковым: «Олимпийский чемпион 2014 года в марафоне»
45 минут назадФото
Женские сборные Канады и США сыграют в финале Олимпиады-2026
сегодня, 22:38
Олимпиада-2026. Женская сборная Канады обыграла Швейцарию в 1/2 финала, США забили 5 голов Швеции
сегодня, 22:28
В трансляции матча МХЛ появился титр с подписью «###### для вида» и именем форварда «Спартака» Филимонова. «Алмаз» принес извинения
сегодня, 22:19
Игорь Ларионов: «У Зыкова травма нижней части тела, это большая потеря. Будем идти от недели к неделе. У Бландиси небольшое повреждение, к матчу с «Адмиралом» будет готов»
сегодня, 21:53
Фетисов о Лаврове: «У нас самый лучший министр иностранных дел. Наш старший товарищ любит спорт, правда, болеет за «Спартак», но это нормально»
сегодня, 21:39
Федерация хоккея Франции отстранила Кринона от матчей после драки с Уилсоном: «Провокационное поведение Пьерра подрывает ценности нашего спорта»
сегодня, 21:25
Ларионов о слухах, что Тамбиев может сменить его в СКА: «Я пригласил его в команду. В моем возрасте заходить в лес и бояться волков… Рад, что он с нами, очень быстро нашли общий язык»
сегодня, 21:04
МИД РФ и Ассоциация любительского хоккея сыграли в честь Дня дипломата. Лавров передал приветствие, Фетисов и Якушев провели символическое вбрасывание
сегодня, 20:40
Ларионов после 4:0 с «Салаватом»: «Мы не смотрим назад, только вперед. Многие вещи начали улучшаться по одной причине: игроки стали понимать, что тренерский штаб хочет»
сегодня, 20:24
Ко всем новостям
Последние новости
Виноградов о свадьбе во время сезона: «Все случилось спонтанно, собрались узким кругом. Я с супругой больше пяти лет, познакомились на хоккее»
57 минут назад
Джереми Руа: «С каждым вратарем ЦСКА чувствуем уверенность. У нас один из лучших показателей по пропущенным голам в КХЛ, наши голкиперы хорошо проводят весь сезон»
сегодня, 20:53
Скабелка о ЦСКА: «Игра стала более цельной, появились очертания того, в какой хоккей хочет играть Никитин. Видна структура»
сегодня, 19:41
Виноградов о «Торпедо» при Исакове: «Произошли серьезные тактические перестроения. Результат налицо, делаем все правильно. Клуб готов побороться за Кубок Гагарина»
сегодня, 18:53
Вратарь «Ростова» Пузяков о фильме, оставившем неизгладимый след в душе: «Рай под ногами матерей», где особенный парнишка хотел, чтобы мама попала в рай, и повел ее в Мекку»
сегодня, 18:24
Вячеслав Буцаев: «ЦСКА набрал отличный ход и будет одним из главных претендентов на Кубок Гагарина. Никитин долгое время сплачивал команду, сейчас его работа приносит плоды»
сегодня, 17:27
Дементьев об ОИ-2026: «За чехов может сыграть историческая память. Они потомки великого хоккея. Это может подстегнуть их выступить лучше»
сегодня, 17:14
Сукезе об ОИ-2026: «Жаль, что Россия не участвует, много классных хоккеистов не приехали. У россиян есть Кучеров, Овечкин, Сергачев, Малкин»
сегодня, 16:59
Ансель Галимов: «Для меня матчи с московскими командами принципиальные. Ажиотаж трибун и атмосфера»
сегодня, 16:49
Сикьюра о том, кто выйдет в финал Олимпиады-2026: «Канада и США»
сегодня, 16:10
Рекомендуем