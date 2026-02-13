Каменский об ОИ-2026: «Мы бы точно вошли в тройку призеров. Наши вратари – лучшие в мире, форварды великолепные, защитники достойные появились. У нас очень сильная команда»

Каменский об ОИ-2026: Россия бы точно вошла в тройку призеров.

Вице-президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский считает, что сборная России вошла бы в тройку призеров на ОИ-2026.

«Мы бы точно вошли в тройку призеров, не ниже.

Среди лучших игроков НХЛ представлено много россиян. Наши вратари – лучшие в мире, нападающие великолепные, да и защитники достойные появились. У нас однозначно очень сильная команда в хоккее», – заявил Каменский.