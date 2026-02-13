Сафронов о 4-матчевой победной серии СКА: «Здорово, что начали забивать. Сейчас до плей-офф очень важно почувствовать и зацепиться за эту игру»

Сафронов высказался о 4-матчевой победной серии СКА.

Экс-защитник СКА Кирилл Сафронов высказался о 4-матчевой победной серии клуба.

На данный момент СКА идет на 8-м месте на Западе с 62 очками в 54 матчах. Вчера клуб обыграл «Барыс» со счетом 5:0.

Напомним, перед этим СКА потерпел 7 поражений подряд.

«Конечно, улучшения игры есть. Результат говорит сам за себя. Ведь до победы над «Барысом» была хорошая игра с «Нефтехимиком» 5:1.

Здорово, что начали забивать голы, потому что в начале сезона и в его середине были с этим определенные проблемы. Не хватило результативности, хотя моментов создавали достаточно.

Сейчас до плей-офф очень важно почувствовать и зацепиться за эту игру», – сказал Сафронов.