Александр Черных: «В КХЛ есть ребята, которые спокойно могли бы участвовать в Олимпиаде и составили бы конкуренцию игрокам НХЛ. Не согласен с Ларионовым»

Агент Черных отреагировал на слова Игоря Ларионова об игроках КХЛ.

Агент Александр Черных отреагировал на слова главного тренера СКА Игоря Ларионова.

Ларионов ранее представил свой вариант состава сборной России на Олимпиаду-2026, отметив: «В КХЛ не вижу игроков, близких к выступающим в НХЛ по уровню».

«Я целиком и полностью не согласен. Для меня это странное заявление от Ларионова. В КХЛ есть достойные ребята, которые спокойно могли бы участвовать в Олимпиаде и составили бы конкуренцию игрокам НХЛ. Не хотелось бы называть фамилии игроков, потому что все бы зависело от тренерского штаба и от возможных сочетаний в сборной.

В другие сборные поехали игроки из КХЛ, и они показывают на Олимпиаде определенный уровень, а есть наши ребята, которые сильнее их. Поэтому российские игроки лиги могли бы достойно проявить себя на Олимпийских играх», – сказал Черных.

Кроме пожалуй Радулова и некого выделить. Сурин... Он всё-таки очень молодой и уровня и близко не Селлебрини, чтобы в таком возрасте попадать на турниры высочайшего уровня. Уровень КХЛ это близко к АХЛ и даже не сильнее. Всякие шарипзяновы это местечковый уровень. А вообще из слов Ларионова раздули целую драму из ничего ведь самый главный факт это то, что нас сейчас на Олимпиаде НЕТ.
Ребята из кхл пока привыкали бы к размерам площадки и скоростям Олимпиада бы уже закончилась
Врёт и не краснеет. Противно
Сравнил игроков КХЛ и трех легов. Конечно у нас есть сильнее игроки и они могли бы сборную Франции усилить, а может и Словакию.
Ответ Алехин
Сравнил игроков КХЛ и трех легов. Конечно у нас есть сильнее игроки и они могли бы сборную Франции усилить, а может и Словакию.
Словаков со Слафковским не усилить деревом
На ОИ надо ехать побеждать, а не представлять уровень.
