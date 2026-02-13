Александр Черных: «В КХЛ есть ребята, которые спокойно могли бы участвовать в Олимпиаде и составили бы конкуренцию игрокам НХЛ. Не согласен с Ларионовым»
Агент Александр Черных отреагировал на слова главного тренера СКА Игоря Ларионова.
Ларионов ранее представил свой вариант состава сборной России на Олимпиаду-2026, отметив: «В КХЛ не вижу игроков, близких к выступающим в НХЛ по уровню».
«Я целиком и полностью не согласен. Для меня это странное заявление от Ларионова. В КХЛ есть достойные ребята, которые спокойно могли бы участвовать в Олимпиаде и составили бы конкуренцию игрокам НХЛ. Не хотелось бы называть фамилии игроков, потому что все бы зависело от тренерского штаба и от возможных сочетаний в сборной.
В другие сборные поехали игроки из КХЛ, и они показывают на Олимпиаде определенный уровень, а есть наши ребята, которые сильнее их. Поэтому российские игроки лиги могли бы достойно проявить себя на Олимпийских играх», – сказал Черных.