  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Из древесины Кремлевской ели изготовят клюшки, Фетисов вручит их юным хоккеистам: «Жизнь главного новогоднего символа страны продолжается»
23

Из древесины Кремлевской ели изготовят клюшки, Фетисов вручит их юным хоккеистам: «Жизнь главного новогоднего символа страны продолжается»

Из древесины Кремлевской новогодней ели сделают хоккейные клюшки.

Из древесины Кремлевской новогодней ели изготовят клюшки.

Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

«Жизнь главного новогоднего символа страны продолжается. 16 февраля состоится тематический пресс-тур, в ходе которого представители Всероссийского общества охраны природы во главе с Вячеславом Фетисовым наглядно продемонстрируют, как красавица-ель обретает новое предназначение.

Демонтированную 22 января с Соборной площади ель ждет серьезная трансформация. Шишки, собранные с дерева, отправятся в Рослесзащиту, где специалисты займутся извлечением семян, их проверкой и подготовкой к будущей высадке. Ствол, требующий особого подхода из-за капризной структуры древесины, высушат в специальных камерах, а затем передадут в производство», – говорится на сайте министерства.

Проект «Вторая жизнь Кремлевской новогодней ели» существует с 2015 года и реализуется Всероссийским обществом охраны природы при поддержке Управления делами президента РФ.

«Министерство всецело поддерживает инициативу «Вторая жизнь Кремлевской ели». Это не просто утилизация, а философия осознанного потребления. Важно, чтобы символы праздника не исчезали бесследно.

Ель с главной площади страны получит перерождение в молодых всходах, памятных сувенирах и хоккейных клюшках для юного поколения спортсменов», – сказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Отмечается, что Фетисов лично выйдет на площадку, чтобы вручить юным хоккеистам клюшки, изготовленные из древесины главной новогодней ели страны.

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?17711 голосов
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: сайт Министерства экологии и природопользования Московской области
logoВячеслав Фетисов
детский хоккей
Политика
23 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Распил дерева - детям, распил денег - себе :)
какой то позорный пиар
Деревянными клюшками разве ещё играют?
Ответ Алексей Чарушин
Деревянными клюшками разве ещё играют?
Отрицательное развитие, надо понимать
Тяжелое детство .деревянные игрушки)))
Недолго прослужат эти клюшки. Даже на изготовление клюшек для любителей используют клëн, берëзу и дуб, но никак не ель.
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Недолго прослужат эти клюшки. Даже на изготовление клюшек для любителей используют клëн, берëзу и дуб, но никак не ель.
Я тебе открою секрет, даже любители давно играют "трубами". Деревяшки только во дворе используют.
Кремлевская капризная структура
Отходы - на шайбы...
Погоди, мы про % на выходе, а ты мне про качество. Разные вещи же. То как пилят у нас я в курсе. Две одинаковые доски по толщине не всегда найдешь. Потому что пилят это на всякой рухляди и спецы там соответствующие, а деженку хочется 20к за кубик.

Ну на счет книжек, ты это зря, полезная штука, советую)
Греты на вас нет , ироды !
И будет на этих клюшках надписи CCM, BAUER Flex ну или скромно Заря)))
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Рене Фазель: «Я был на 18 Олимпиадах, Сочи для меня на 1-м месте. В 2003-м Фетисов сказал: «Хотели бы организовать там зимние Игры». Это как русский Сен-Тропе, звучало удивительно»
13 февраля, 18:59
Первое олимпийское золото Виктора Тихонова: рекордные премиальные и панихида по Андропову под AC/DC
12 февраля, 09:50
Плющев о словах Фетисова про ОИ: «Нужно разобраться, кто больше предает интересы страны: те, кто закрывает глаза на проблемы, или те, кто пытается их анализировать»
6 февраля, 16:12
Рекомендуем
Главные новости
Ротенберг выложил фото с Легковым: «Олимпийский чемпион 2014 года в марафоне»
44 минуты назадФото
Женские сборные Канады и США сыграют в финале Олимпиады-2026
сегодня, 22:38
Олимпиада-2026. Женская сборная Канады обыграла Швейцарию в 1/2 финала, США забили 5 голов Швеции
сегодня, 22:28
В трансляции матча МХЛ появился титр с подписью «###### для вида» и именем форварда «Спартака» Филимонова. «Алмаз» принес извинения
сегодня, 22:19
Игорь Ларионов: «У Зыкова травма нижней части тела, это большая потеря. Будем идти от недели к неделе. У Бландиси небольшое повреждение, к матчу с «Адмиралом» будет готов»
сегодня, 21:53
Фетисов о Лаврове: «У нас самый лучший министр иностранных дел. Наш старший товарищ любит спорт, правда, болеет за «Спартак», но это нормально»
сегодня, 21:39
Федерация хоккея Франции отстранила Кринона от матчей после драки с Уилсоном: «Провокационное поведение Пьерра подрывает ценности нашего спорта»
сегодня, 21:25
Ларионов о слухах, что Тамбиев может сменить его в СКА: «Я пригласил его в команду. В моем возрасте заходить в лес и бояться волков… Рад, что он с нами, очень быстро нашли общий язык»
сегодня, 21:04
МИД РФ и Ассоциация любительского хоккея сыграли в честь Дня дипломата. Лавров передал приветствие, Фетисов и Якушев провели символическое вбрасывание
сегодня, 20:40
Ларионов после 4:0 с «Салаватом»: «Мы не смотрим назад, только вперед. Многие вещи начали улучшаться по одной причине: игроки стали понимать, что тренерский штаб хочет»
сегодня, 20:24
Ко всем новостям
Последние новости
Виноградов о свадьбе во время сезона: «Все случилось спонтанно, собрались узким кругом. Я с супругой больше пяти лет, познакомились на хоккее»
56 минут назад
Джереми Руа: «С каждым вратарем ЦСКА чувствуем уверенность. У нас один из лучших показателей по пропущенным голам в КХЛ, наши голкиперы хорошо проводят весь сезон»
сегодня, 20:53
Скабелка о ЦСКА: «Игра стала более цельной, появились очертания того, в какой хоккей хочет играть Никитин. Видна структура»
сегодня, 19:41
Виноградов о «Торпедо» при Исакове: «Произошли серьезные тактические перестроения. Результат налицо, делаем все правильно. Клуб готов побороться за Кубок Гагарина»
сегодня, 18:53
Вратарь «Ростова» Пузяков о фильме, оставившем неизгладимый след в душе: «Рай под ногами матерей», где особенный парнишка хотел, чтобы мама попала в рай, и повел ее в Мекку»
сегодня, 18:24
Вячеслав Буцаев: «ЦСКА набрал отличный ход и будет одним из главных претендентов на Кубок Гагарина. Никитин долгое время сплачивал команду, сейчас его работа приносит плоды»
сегодня, 17:27
Дементьев об ОИ-2026: «За чехов может сыграть историческая память. Они потомки великого хоккея. Это может подстегнуть их выступить лучше»
сегодня, 17:14
Сукезе об ОИ-2026: «Жаль, что Россия не участвует, много классных хоккеистов не приехали. У россиян есть Кучеров, Овечкин, Сергачев, Малкин»
сегодня, 16:59
Ансель Галимов: «Для меня матчи с московскими командами принципиальные. Ажиотаж трибун и атмосфера»
сегодня, 16:49
Сикьюра о том, кто выйдет в финал Олимпиады-2026: «Канада и США»
сегодня, 16:10
Рекомендуем