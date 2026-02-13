Из древесины Кремлевской ели изготовят клюшки, Фетисов вручит их юным хоккеистам: «Жизнь главного новогоднего символа страны продолжается»
Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.
«Жизнь главного новогоднего символа страны продолжается. 16 февраля состоится тематический пресс-тур, в ходе которого представители Всероссийского общества охраны природы во главе с Вячеславом Фетисовым наглядно продемонстрируют, как красавица-ель обретает новое предназначение.
Демонтированную 22 января с Соборной площади ель ждет серьезная трансформация. Шишки, собранные с дерева, отправятся в Рослесзащиту, где специалисты займутся извлечением семян, их проверкой и подготовкой к будущей высадке. Ствол, требующий особого подхода из-за капризной структуры древесины, высушат в специальных камерах, а затем передадут в производство», – говорится на сайте министерства.
Проект «Вторая жизнь Кремлевской новогодней ели» существует с 2015 года и реализуется Всероссийским обществом охраны природы при поддержке Управления делами президента РФ.
«Министерство всецело поддерживает инициативу «Вторая жизнь Кремлевской ели». Это не просто утилизация, а философия осознанного потребления. Важно, чтобы символы праздника не исчезали бесследно.
Ель с главной площади страны получит перерождение в молодых всходах, памятных сувенирах и хоккейных клюшках для юного поколения спортсменов», – сказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.
Отмечается, что Фетисов лично выйдет на площадку, чтобы вручить юным хоккеистам клюшки, изготовленные из древесины главной новогодней ели страны.
