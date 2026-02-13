Владимир Крикунов: «Рост цен и коммуналки ощущают все. Я тут сходил в магазин, а про себя подумал, что я на это все раньше в 10 раз меньше денег тратил»

Владимир Крикунов: все ощущают рост цен и коммуналки.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о росте цен и повышении стоимости коммунальных услуг.

«Все ощущают рост цен и коммуналки. Если все дорожает.

Я тут сходил в магазин, а про себя подумал, что я на это все раньше в 10 раз меньше денег тратил. Заметно, конечно, ощущается», – сказал 75-летний Крикунов.

В нынешнем сезоне Крикунов был главным тренером «Сочи », но в ноябре покинул этот пост и занял должность консультанта.