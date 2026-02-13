Владимир Крикунов: «Рост цен и коммуналки ощущают все. Я тут сходил в магазин, а про себя подумал, что я на это все раньше в 10 раз меньше денег тратил»
Владимир Крикунов: все ощущают рост цен и коммуналки.
Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о росте цен и повышении стоимости коммунальных услуг.
«Все ощущают рост цен и коммуналки. Если все дорожает.
Я тут сходил в магазин, а про себя подумал, что я на это все раньше в 10 раз меньше денег тратил. Заметно, конечно, ощущается», – сказал 75-летний Крикунов.
В нынешнем сезоне Крикунов был главным тренером «Сочи», но в ноябре покинул этот пост и занял должность консультанта.
Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?17711 голосов
Канада
США
Финляндия
Германия
Швеция
Другая команда
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
23 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Они будут вопить что это Европа и Америка виноваты
Бедного Володю обижают, а он как может противостоит этим демонам😁😁
----------------
подорожало то у всех и значительно, но в 10 раз это немного перебор что для России что для Латвии. Хотя Василич мог и приукрасить немного, или тот кто с ним общался