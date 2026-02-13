  • Спортс
  Владимир Крикунов: «Рост цен и коммуналки ощущают все. Я тут сходил в магазин, а про себя подумал, что я на это все раньше в 10 раз меньше денег тратил»
Владимир Крикунов: «Рост цен и коммуналки ощущают все. Я тут сходил в магазин, а про себя подумал, что я на это все раньше в 10 раз меньше денег тратил»

Владимир Крикунов: все ощущают рост цен и коммуналки.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о росте цен и повышении стоимости коммунальных услуг.

«Все ощущают рост цен и коммуналки. Если все дорожает.

Я тут сходил в магазин, а про себя подумал, что я на это все раньше в 10 раз меньше денег тратил. Заметно, конечно, ощущается», – сказал 75-летний Крикунов.

В нынешнем сезоне Крикунов был главным тренером «Сочи», но в ноябре покинул этот пост и занял должность консультанта.

Я храню все квитанции по оплате коммуналки + эл. энергию + газ. За год суммарно плата увеличилась примерно на 30 - 35 %, об этом мой "любимый" губернатор г-н Беглов скромно умалчивает.
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Я храню все квитанции по оплате коммуналки + эл. энергию + газ. За год суммарно плата увеличилась примерно на 30 - 35 %, об этом мой "любимый" губернатор г-н Беглов скромно умалчивает.
Срочно высечь море ... т..е.Биглова
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Я храню все квитанции по оплате коммуналки + эл. энергию + газ. За год суммарно плата увеличилась примерно на 30 - 35 %, об этом мой "любимый" губернатор г-н Беглов скромно умалчивает.
Щас погоди в октябре, после выборов еще подорожает
Кажется они начали догадываться
Ответ Alexander91
Кажется они начали догадываться
Холодильник начинает побеждать телевизор
Ответ Ale87
Холодильник начинает побеждать телевизор
Да не
Они будут вопить что это Европа и Америка виноваты
Бедного Володю обижают, а он как может противостоит этим демонам😁😁
А что случилось?
А вот Владимир Владимирович так не думает.
Если даже такие, как Крикунов, которые десятилетиями были у бюджетной кормушки и нафармили кучу денег, замечают рост цен , то как бы дело очень плохо …
Тариф, т.е. Тардиф во всем виноват - добавил прославленный тренер
Он про Россию или Латвию, в его случае не понятно.
Ответ Операция Ы
Он про Россию или Латвию, в его случае не понятно.
в его случае скорее интересно, что они имеет в виду под словом "раньше"? он то еще при декабристах играл.
----------------
подорожало то у всех и значительно, но в 10 раз это немного перебор что для России что для Латвии. Хотя Василич мог и приукрасить немного, или тот кто с ним общался
Ответ Checker77
в его случае скорее интересно, что они имеет в виду под словом "раньше"? он то еще при декабристах играл. ---------------- подорожало то у всех и значительно, но в 10 раз это немного перебор что для России что для Латвии. Хотя Василич мог и приукрасить немного, или тот кто с ним общался
Тогда у него были крепостные, которые ходили в магазин, вот и удивился сейчас)
Не все. Колосков говорит, что не заметил!
Василич, ты этим напоминаешь Роману, чтоб он тебе в ведомости цифру на десять умножил?
