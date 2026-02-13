Рене Фазель высказался об арене для Олимпиады-2026.

Бывший президент Международной федерации хоккея Рене Фазель отметил, что самой сложной задачей для Олимпийских игр-2026 стоит считать подготовку льда.

– В шестой раз на Олимпиаду приехали игроки НХЛ. Но теперь мы видим кучу репортажей о том, как миланский дворец «Санта‑Джулия» не готов к таким соревнованиям. Там человек ходит с зеленой лейкой и заливает дыры во льду.

– Ну, ничего удивительного тут нет. На многих Олимпиадах мы сталкиваемся с такими же трудностями в начале Игр. Что касается арены, то при строительстве нового объекта всегда возникают такие проблемы, которые сейчас появляются.

Конечно, это не арена в Сочи – дворец «Большой » очень хорош и сейчас. Это не арена в Ванкувере, где и сейчас выступает клуб НХЛ. Когда вы едете в страну, где хоккей очень популярен, все гораздо проще.

Италия не является страной хоккея. Я имею в виду, что эта арена не чисто хоккейная. Она после Олимпиады будет использоваться для других мероприятий. Поэтому я бы сказал, что самая сложная задача – подготовка льда. Нужно определенное время, чтобы он созрел, устоялся. Нужны три, четыре, пять недель, чтобы создать хороший лед.

Вы можете себе представить – спортсмены весом 100 килограммов в острых коньках, похожих на лезвия бритвы. Три матча в день. Это огромный вызов для ледовара в Милане. Но я уверен, что все пройдет гладко – за исключением того, что на этой Олимпиаде не выступает сборная России. А это уже катастрофа, – заявил Фазель.