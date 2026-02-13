  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Разин про досмотр в аэропорту: «Башкирская красавица вчера хотела меня до трусов раздеть, чтобы я через миноискатель прошел. Я сразу понял, за кого она болеет»
10

Разин про досмотр в аэропорту: «Башкирская красавица вчера хотела меня до трусов раздеть, чтобы я через миноискатель прошел. Я сразу понял, за кого она болеет»

Андрей Разин рассказал, как проходил досмотр в аэропорту в Башкирии.

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после матча с «Салаватом Юлаевым» рассказал, как проходил досмотр в аэропорту.

Игра в Уфе завершилась победой хозяев со счетом 4:3 по буллитам.

«Принципиальность матчей с «Салаватом Юлаевым»? Для меня каждый соперник принципиальный. С «Салаватом» вообще очень интересные игры.

Конечно, это не «Зеленое дерби». Но в Магнитогорске, как вы знаете, аэропорт находится в Башкирии, и на домашних играх у нас половина болельщиков в зеленой форме.

А вчера вообще произошел такой случай… Много башкирских девушек, женщин работает в аэропорту. Я почти третий год работаю в «Магнитке», сколько я еще был хоккеистом и летал тоже. Обычно проходишь – телефон сдаешь, сумочку сдаешь.

А вчера башкирская красавица хотела меня до трусов раздеть, чтобы я через этот миноискатель прошел. Я сразу понял, за кого она болеет. С четвертого раза только прошел», – сказал Разин.

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?17711 голосов
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sport24
logoМеталлург Мг
logoКХЛ
болельщики
logoАндрей Разин
logoСалават Юлаев
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Четыре раза туда сюда с башкирской красавицей, или с четвертого раза получилось, не совсем понятно)
Эх Вы.так и ничего не поняли что она хотела раздеаая Вас до трусов. И наверно Ваша мина оказалась ооочень замедленного действия.да вдобавок и поставлена на неизвлекаемость😁😁
Красавица и тренер)
То ли еще будет
Башкирки очень красивы, была когда то Айгуль))
Миноискатель? 🤣 🤣 🤣 🤣
Совсем мышей лысый не ловит
Разин просто без ум а от своих трусов ...
Разину чего смущаться, в своё время посреди арены топлес расхаживал 😁
Ответ Ruslan Aminov
Разину чего смущаться, в своё время посреди арены топлес расхаживал 😁
А чего ей его топлес, она хотела нижнюю часть посмотреть!
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Женя – молодец, отомстил». Кузнецов оторвался против «Металлурга»
13 февраля, 19:35Видео
Ремпал о 4:3 с «Металлургом»: «Мы прекрасно понимали силу соперника, здорово подготовились, смогли продемонстрировать командную победу. Все старались»
13 февраля, 19:16
Разин про 2 передачи Кузнецова в матче с «Металлургом»: «Женя – молодец, отомстил. Дай бог ему здоровья, чтобы его игра радовала болельщиков»
13 февраля, 18:51
Рекомендуем
Главные новости
Ротенберг выложил фото с Легковым: «Олимпийский чемпион 2014 года в марафоне»
44 минуты назадФото
Женские сборные Канады и США сыграют в финале Олимпиады-2026
сегодня, 22:38
Олимпиада-2026. Женская сборная Канады обыграла Швейцарию в 1/2 финала, США забили 5 голов Швеции
сегодня, 22:28
В трансляции матча МХЛ появился титр с подписью «###### для вида» и именем форварда «Спартака» Филимонова. «Алмаз» принес извинения
сегодня, 22:19
Игорь Ларионов: «У Зыкова травма нижней части тела, это большая потеря. Будем идти от недели к неделе. У Бландиси небольшое повреждение, к матчу с «Адмиралом» будет готов»
сегодня, 21:53
Фетисов о Лаврове: «У нас самый лучший министр иностранных дел. Наш старший товарищ любит спорт, правда, болеет за «Спартак», но это нормально»
сегодня, 21:39
Федерация хоккея Франции отстранила Кринона от матчей после драки с Уилсоном: «Провокационное поведение Пьерра подрывает ценности нашего спорта»
сегодня, 21:25
Ларионов о слухах, что Тамбиев может сменить его в СКА: «Я пригласил его в команду. В моем возрасте заходить в лес и бояться волков… Рад, что он с нами, очень быстро нашли общий язык»
сегодня, 21:04
МИД РФ и Ассоциация любительского хоккея сыграли в честь Дня дипломата. Лавров передал приветствие, Фетисов и Якушев провели символическое вбрасывание
сегодня, 20:40
Ларионов после 4:0 с «Салаватом»: «Мы не смотрим назад, только вперед. Многие вещи начали улучшаться по одной причине: игроки стали понимать, что тренерский штаб хочет»
сегодня, 20:24
Ко всем новостям
Последние новости
Виноградов о свадьбе во время сезона: «Все случилось спонтанно, собрались узким кругом. Я с супругой больше пяти лет, познакомились на хоккее»
56 минут назад
Джереми Руа: «С каждым вратарем ЦСКА чувствуем уверенность. У нас один из лучших показателей по пропущенным голам в КХЛ, наши голкиперы хорошо проводят весь сезон»
сегодня, 20:53
Скабелка о ЦСКА: «Игра стала более цельной, появились очертания того, в какой хоккей хочет играть Никитин. Видна структура»
сегодня, 19:41
Виноградов о «Торпедо» при Исакове: «Произошли серьезные тактические перестроения. Результат налицо, делаем все правильно. Клуб готов побороться за Кубок Гагарина»
сегодня, 18:53
Вратарь «Ростова» Пузяков о фильме, оставившем неизгладимый след в душе: «Рай под ногами матерей», где особенный парнишка хотел, чтобы мама попала в рай, и повел ее в Мекку»
сегодня, 18:24
Вячеслав Буцаев: «ЦСКА набрал отличный ход и будет одним из главных претендентов на Кубок Гагарина. Никитин долгое время сплачивал команду, сейчас его работа приносит плоды»
сегодня, 17:27
Дементьев об ОИ-2026: «За чехов может сыграть историческая память. Они потомки великого хоккея. Это может подстегнуть их выступить лучше»
сегодня, 17:14
Сукезе об ОИ-2026: «Жаль, что Россия не участвует, много классных хоккеистов не приехали. У россиян есть Кучеров, Овечкин, Сергачев, Малкин»
сегодня, 16:59
Ансель Галимов: «Для меня матчи с московскими командами принципиальные. Ажиотаж трибун и атмосфера»
сегодня, 16:49
Сикьюра о том, кто выйдет в финал Олимпиады-2026: «Канада и США»
сегодня, 16:10
Рекомендуем