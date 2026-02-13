Разин про досмотр в аэропорту: «Башкирская красавица вчера хотела меня до трусов раздеть, чтобы я через миноискатель прошел. Я сразу понял, за кого она болеет»

Андрей Разин рассказал, как проходил досмотр в аэропорту в Башкирии.

Главный тренер «Металлурга » Андрей Разин после матча с «Салаватом Юлаевым » рассказал, как проходил досмотр в аэропорту.

Игра в Уфе завершилась победой хозяев со счетом 4:3 по буллитам.

«Принципиальность матчей с «Салаватом Юлаевым»? Для меня каждый соперник принципиальный. С «Салаватом» вообще очень интересные игры.

Конечно, это не «Зеленое дерби». Но в Магнитогорске, как вы знаете, аэропорт находится в Башкирии, и на домашних играх у нас половина болельщиков в зеленой форме.

А вчера вообще произошел такой случай… Много башкирских девушек, женщин работает в аэропорту. Я почти третий год работаю в «Магнитке», сколько я еще был хоккеистом и летал тоже. Обычно проходишь – телефон сдаешь, сумочку сдаешь.

А вчера башкирская красавица хотела меня до трусов раздеть, чтобы я через этот миноискатель прошел. Я сразу понял, за кого она болеет. С четвертого раза только прошел», – сказал Разин .