Максим Сушинский: «Жаль, что сборной России нет, но уровень Олимпиады в этом году сумасшедший. Есть Канада, США, Швеция, Финляндия и Чехия, которые могут побороться за золото»
Сушинский высказался о хоккейном турнире на ОИ-2026.
Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский высказался о хоккейном турнире на Олимпиаде-2026.
«Конечно, я буду следить за хоккейным турниром на Олимпийских играх. Уровень сборных сумасшедший.
Очень жаль, что нашей сборной нет, но уровень Олимпиады в этом году сумасшедший.
Есть сборные Канады, США, Швеции, Финляндии и Чехии, которые могут побороться за золотые медали на этом турнире», – сказал Сушинский.
Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?17711 голосов
Канада
США
Финляндия
Германия
Швеция
Другая команда
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
Всех назвал, странно, что Швейцарию не вспомнил)
По первым матчам есть Канада и близко к ней США и остальные команды (Швеция, Чехия, Финляндия, Швейцария, Германия, Словакия) с плюс минус одинаковыми шансами на бронзу.
Ну понятно, что жаль, но жизнь продолжается… олимпийский хоккей проходит пока в режиме нон-стоп, то есть на одном дыхании, смотреть одно удовольствие, в каждой игре есть борьба и желание команд биться до конца)
Честно говоря я даже не знаю как после ОИ буду смотреть КХЛ. Вчера к примеру смотрел вполне неплохой матч СЮ - Металлург. Вроде и зрелищно, НО! Блин, как же ОИ сильнее по уровню. Брака почти нет, все пасы в клюшку. Люди даже когда не бегут всеравно быстро катятся. Ну и голы. Почти каждый гол это загляденье. Жаль что такое мы можем видеть только раз в 4 года. И то не факт.
Чехия точно минус , на 1 тройке не уехать , будут с швейцарцами и немцами бороться.
Сразу видно человек хоккей смотрит через раз, уже второй тур прошел почти, у него там свои фавориты, назвал так не вдаваясь в этот турнир
