Максим Сушинский: «Жаль, что сборной России нет, но уровень Олимпиады в этом году сумасшедший. Есть Канада, США, Швеция, Финляндия и Чехия, которые могут побороться за золото»

Сушинский высказался о хоккейном турнире на ОИ-2026.

Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский высказался о хоккейном турнире на Олимпиаде-2026.

«Конечно, я буду следить за хоккейным турниром на Олимпийских играх. Уровень сборных сумасшедший.

Очень жаль, что нашей сборной нет, но уровень Олимпиады в этом году сумасшедший.

Есть сборные Канады , США, Швеции , Финляндии и Чехии , которые могут побороться за золотые медали на этом турнире», – сказал Сушинский.