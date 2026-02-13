  • Спортс
Максим Сушинский: «Жаль, что сборной России нет, но уровень Олимпиады в этом году сумасшедший. Есть Канада, США, Швеция, Финляндия и Чехия, которые могут побороться за золото»

Сушинский высказался о хоккейном турнире на ОИ-2026.

Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский высказался о хоккейном турнире на Олимпиаде-2026.

«Конечно, я буду следить за хоккейным турниром на Олимпийских играх. Уровень сборных сумасшедший.

Очень жаль, что нашей сборной нет, но уровень Олимпиады в этом году сумасшедший.

Есть сборные Канады, США, Швеции, Финляндии и Чехии, которые могут побороться за золотые медали на этом турнире», – сказал Сушинский.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
Всех назвал, странно, что Швейцарию не вспомнил)
По первым матчам есть Канада и близко к ней США и остальные команды (Швеция, Чехия, Финляндия, Швейцария, Германия, Словакия) с плюс минус одинаковыми шансами на бронзу.
Ну понятно, что жаль, но жизнь продолжается… олимпийский хоккей проходит пока в режиме нон-стоп, то есть на одном дыхании, смотреть одно удовольствие, в каждой игре есть борьба и желание команд биться до конца)
Ответ Alex.K71
Ну понятно, что жаль, но жизнь продолжается… олимпийский хоккей проходит пока в режиме нон-стоп, то есть на одном дыхании, смотреть одно удовольствие, в каждой игре есть борьба и желание команд биться до конца)
Честно говоря я даже не знаю как после ОИ буду смотреть КХЛ. Вчера к примеру смотрел вполне неплохой матч СЮ - Металлург. Вроде и зрелищно, НО! Блин, как же ОИ сильнее по уровню. Брака почти нет, все пасы в клюшку. Люди даже когда не бегут всеравно быстро катятся. Ну и голы. Почти каждый гол это загляденье. Жаль что такое мы можем видеть только раз в 4 года. И то не факт.
Чехия точно минус , на 1 тройке не уехать , будут с швейцарцами и немцами бороться.
Сразу видно человек хоккей смотрит через раз, уже второй тур прошел почти, у него там свои фавориты, назвал так не вдаваясь в этот турнир
Рекомендуем