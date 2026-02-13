Ремпал о 4:3 с «Металлургом»: «Мы прекрасно понимали силу соперника, здорово подготовились, смогли продемонстрировать командную победу. Все старались»
Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал высказался об игре против «Металлурга» (4:3 Б).
Ремпал забросил решающий буллит. Он также отметился голом и передачей.
– Мы прекрасно понимали силу соперника, здорово подготовились к игре, так что мы смогли продемонстрировать командную победу.
– Что было самым важным сегодня в игре с «Металлургом»?
– Мы были готовы и очень настроены к игре, могли реализовать моменты в овертайме. Все очень здорово старались, так что это очень важная командная победа.
– Как провели эту паузу и насколько было тяжело вернуться после 10-дневного перерыва?
– Да, длинный перерыв. Успели здорово отдохнуть, но все понимали, что надо поддерживать форму, так что все работали на тренировках. Нам нужно было соответствовать скоростям соперника, и это нам удалось, – сказал Ремпал.