  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ремпал о 4:3 с «Металлургом»: «Мы прекрасно понимали силу соперника, здорово подготовились, смогли продемонстрировать командную победу. Все старались»
8

Ремпал о 4:3 с «Металлургом»: «Мы прекрасно понимали силу соперника, здорово подготовились, смогли продемонстрировать командную победу. Все старались»

Ремпал подвел итоги матча «Салавата» против «Металлурга».

Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал высказался об игре против «Металлурга» (4:3 Б).

Ремпал забросил решающий буллит. Он также отметился голом и передачей.

– Мы прекрасно понимали силу соперника, здорово подготовились к игре, так что мы смогли продемонстрировать командную победу.

– Что было самым важным сегодня в игре с «Металлургом»?

– Мы были готовы и очень настроены к игре, могли реализовать моменты в овертайме. Все очень здорово старались, так что это очень важная командная победа.

– Как провели эту паузу и насколько было тяжело вернуться после 10-дневного перерыва?

– Да, длинный перерыв. Успели здорово отдохнуть, но все понимали, что надо поддерживать форму, так что все работали на тренировках. Нам нужно было соответствовать скоростям соперника, и это нам удалось, – сказал Ремпал.

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?17711 голосов
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Салавата Юлаева»
logoСалават Юлаев
logoМеталлург Мг
logoШелдон Ремпал
logoКХЛ
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ремпал мастерюга, двигатель команды!
Вовремя к нам вернулся! Красавец!
Ремпал крут, звезда Лиги
Контроль шайбы, постоянные отборы у металлургов шайбы. Понравилось связка Кузнецова и Броссо... Как будто сто лет вместе играют... Цулыгина нужно к Панину в связку, всё время Цулыгин куда то уходит и пятак свободен, не хочу забивай.... Панин Цулыгина к воротам привяжет....
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Разин про 2 передачи Кузнецова в матче с «Металлургом»: «Женя – молодец, отомстил. Дай бог ему здоровья, чтобы его игра радовала болельщиков»
13 февраля, 18:51
Козлов о 4:3 с «Металлургом»: «Не зря они лидеры чемпионата. Должна быть 100-процентная концентрация, они моментально наказывают за недоработку. Но наши ребята хорошо сыграли»
13 февраля, 18:43
Разин об игре вратарей «Металлурга» и «Салавата»: «Где у них были ошибки? Я не помню. Если бы вы встали в ворота и в вас так бросили шайбой, вы простили бы Вязового за тот гол»
13 февраля, 17:58
Рекомендуем
Главные новости
Ротенберг выложил фото с Легковым: «Олимпийский чемпион 2014 года в марафоне»
44 минуты назадФото
Женские сборные Канады и США сыграют в финале Олимпиады-2026
сегодня, 22:38
Олимпиада-2026. Женская сборная Канады обыграла Швейцарию в 1/2 финала, США забили 5 голов Швеции
сегодня, 22:28
В трансляции матча МХЛ появился титр с подписью «###### для вида» и именем форварда «Спартака» Филимонова. «Алмаз» принес извинения
сегодня, 22:19
Игорь Ларионов: «У Зыкова травма нижней части тела, это большая потеря. Будем идти от недели к неделе. У Бландиси небольшое повреждение, к матчу с «Адмиралом» будет готов»
сегодня, 21:53
Фетисов о Лаврове: «У нас самый лучший министр иностранных дел. Наш старший товарищ любит спорт, правда, болеет за «Спартак», но это нормально»
сегодня, 21:39
Федерация хоккея Франции отстранила Кринона от матчей после драки с Уилсоном: «Провокационное поведение Пьерра подрывает ценности нашего спорта»
сегодня, 21:25
Ларионов о слухах, что Тамбиев может сменить его в СКА: «Я пригласил его в команду. В моем возрасте заходить в лес и бояться волков… Рад, что он с нами, очень быстро нашли общий язык»
сегодня, 21:04
МИД РФ и Ассоциация любительского хоккея сыграли в честь Дня дипломата. Лавров передал приветствие, Фетисов и Якушев провели символическое вбрасывание
сегодня, 20:40
Ларионов после 4:0 с «Салаватом»: «Мы не смотрим назад, только вперед. Многие вещи начали улучшаться по одной причине: игроки стали понимать, что тренерский штаб хочет»
сегодня, 20:24
Ко всем новостям
Последние новости
Виноградов о свадьбе во время сезона: «Все случилось спонтанно, собрались узким кругом. Я с супругой больше пяти лет, познакомились на хоккее»
56 минут назад
Джереми Руа: «С каждым вратарем ЦСКА чувствуем уверенность. У нас один из лучших показателей по пропущенным голам в КХЛ, наши голкиперы хорошо проводят весь сезон»
сегодня, 20:53
Скабелка о ЦСКА: «Игра стала более цельной, появились очертания того, в какой хоккей хочет играть Никитин. Видна структура»
сегодня, 19:41
Виноградов о «Торпедо» при Исакове: «Произошли серьезные тактические перестроения. Результат налицо, делаем все правильно. Клуб готов побороться за Кубок Гагарина»
сегодня, 18:53
Вратарь «Ростова» Пузяков о фильме, оставившем неизгладимый след в душе: «Рай под ногами матерей», где особенный парнишка хотел, чтобы мама попала в рай, и повел ее в Мекку»
сегодня, 18:24
Вячеслав Буцаев: «ЦСКА набрал отличный ход и будет одним из главных претендентов на Кубок Гагарина. Никитин долгое время сплачивал команду, сейчас его работа приносит плоды»
сегодня, 17:27
Дементьев об ОИ-2026: «За чехов может сыграть историческая память. Они потомки великого хоккея. Это может подстегнуть их выступить лучше»
сегодня, 17:14
Сукезе об ОИ-2026: «Жаль, что Россия не участвует, много классных хоккеистов не приехали. У россиян есть Кучеров, Овечкин, Сергачев, Малкин»
сегодня, 16:59
Ансель Галимов: «Для меня матчи с московскими командами принципиальные. Ажиотаж трибун и атмосфера»
сегодня, 16:49
Сикьюра о том, кто выйдет в финал Олимпиады-2026: «Канада и США»
сегодня, 16:10
Рекомендуем