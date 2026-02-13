Ремпал о 4:3 с «Металлургом»: «Мы прекрасно понимали силу соперника, здорово подготовились, смогли продемонстрировать командную победу. Все старались»

Ремпал подвел итоги матча «Салавата» против «Металлурга».

Нападающий «Салавата Юлаева » Шелдон Ремпал высказался об игре против «Металлурга » (4:3 Б).

Ремпал забросил решающий буллит. Он также отметился голом и передачей.

– Мы прекрасно понимали силу соперника, здорово подготовились к игре, так что мы смогли продемонстрировать командную победу.

– Что было самым важным сегодня в игре с «Металлургом»?

– Мы были готовы и очень настроены к игре, могли реализовать моменты в овертайме. Все очень здорово старались, так что это очень важная командная победа.

– Как провели эту паузу и насколько было тяжело вернуться после 10-дневного перерыва?

– Да, длинный перерыв. Успели здорово отдохнуть, но все понимали, что надо поддерживать форму, так что все работали на тренировках. Нам нужно было соответствовать скоростям соперника, и это нам удалось, – сказал Ремпал.