  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Рене Фазель: «Я был на 18 Олимпиадах, Сочи для меня на 1-м месте. В 2003-м Фетисов сказал: «Хотели бы организовать там зимние Игры». Это как русский Сен-Тропе, звучало удивительно»
8

Рене Фазель: «Я был на 18 Олимпиадах, Сочи для меня на 1-м месте. В 2003-м Фетисов сказал: «Хотели бы организовать там зимние Игры». Это как русский Сен-Тропе, звучало удивительно»

Экс-глава ИИХФ Фазель высказался об Олимпиаде в Сочи.

Бывший президент Международной федерации хоккея Рене Фазель поделился воспоминаниями о проведении Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.

– Какие Олимпийские игры вам нравятся больше всего? Какие самые любимые в истории?

– Знаете, я был на восемнадцати Олимпиадах. И я думаю, что Игры в Сочи для меня на первом месте.

– Это потому, что вы принимали непосредственное участие в их организации и любите Россию?

– Я просто помню, как все начиналось. Еще в 2003 году ко мне пришел Слава Фетисов и сказал: «Рене, мы хотели бы организовать зимнюю Олимпиаду в Сочи».

Ну, это как русский Сен-Тропе. Звучало очень удивительно. Но я ответил: «Конечно». А потом поехал туда, все посмотрел и добавил: «А почему нет? Давайте попробуем».

В самом деле, заявочный комитет «Сочи‑2014» проделал очень хорошую, даже грандиозную работу, которая в 2007 году позволила получить право проведения Игр. И потом шла подготовка к Играм. Прибрежный кластер, горный кластер, дорожные развязки, олимпийская деревня, арены…

Это было потрясающе, и организация получилась отличной. Олимпиада фактически изменила весь город Сочи. И даже Жан‑Клод Килли, председатель координационной комиссии МОК по Играм 2014 года, сказал в разговоре со мной: «Рене, эта Олимпиада была просто потрясающей», – сказал Фазель.

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?17711 голосов
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoРене Фазель
logoМатч ТВ
logoСочи-2014
logoИИХФ
logoолимпийский хоккейный турнир
logoВячеслав Фетисов
logoМОК
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Для меня тоже
Трампу есть куда стремиться, он всего 8 войн остановил
Ответ Matador
Трампу есть куда стремиться, он всего 8 войн остановил
9
а что еще мог сказать русский чинуша-бизнесмен Рене?
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Экс-президент ИИХФ Фазель о судействе: «В футболе идет перекос в сторону видеопросмотров. Видео не должно заменять рефери»
7 февраля, 13:50
Ране Фазель: «Надеюсь, мы увидим сборную России к 2030 году на Олимпиаде во Франции»
7 февраля, 10:17
Фазель о развитии хоккея в Китае: «Лучший вариант – наличие в КХЛ не одной команды, а трех, может быть. Ожидал, что от Олимпиады-2022 будет больший эффект, но сдаваться не стоит»
7 февраля, 04:10
Рекомендуем
Главные новости
Ротенберг выложил фото с Легковым: «Олимпийский чемпион 2014 года в марафоне»
44 минуты назадФото
Женские сборные Канады и США сыграют в финале Олимпиады-2026
сегодня, 22:38
Олимпиада-2026. Женская сборная Канады обыграла Швейцарию в 1/2 финала, США забили 5 голов Швеции
сегодня, 22:28
В трансляции матча МХЛ появился титр с подписью «###### для вида» и именем форварда «Спартака» Филимонова. «Алмаз» принес извинения
сегодня, 22:19
Игорь Ларионов: «У Зыкова травма нижней части тела, это большая потеря. Будем идти от недели к неделе. У Бландиси небольшое повреждение, к матчу с «Адмиралом» будет готов»
сегодня, 21:53
Фетисов о Лаврове: «У нас самый лучший министр иностранных дел. Наш старший товарищ любит спорт, правда, болеет за «Спартак», но это нормально»
сегодня, 21:39
Федерация хоккея Франции отстранила Кринона от матчей после драки с Уилсоном: «Провокационное поведение Пьерра подрывает ценности нашего спорта»
сегодня, 21:25
Ларионов о слухах, что Тамбиев может сменить его в СКА: «Я пригласил его в команду. В моем возрасте заходить в лес и бояться волков… Рад, что он с нами, очень быстро нашли общий язык»
сегодня, 21:04
МИД РФ и Ассоциация любительского хоккея сыграли в честь Дня дипломата. Лавров передал приветствие, Фетисов и Якушев провели символическое вбрасывание
сегодня, 20:40
Ларионов после 4:0 с «Салаватом»: «Мы не смотрим назад, только вперед. Многие вещи начали улучшаться по одной причине: игроки стали понимать, что тренерский штаб хочет»
сегодня, 20:24
Ко всем новостям
Последние новости
Виноградов о свадьбе во время сезона: «Все случилось спонтанно, собрались узким кругом. Я с супругой больше пяти лет, познакомились на хоккее»
56 минут назад
Джереми Руа: «С каждым вратарем ЦСКА чувствуем уверенность. У нас один из лучших показателей по пропущенным голам в КХЛ, наши голкиперы хорошо проводят весь сезон»
сегодня, 20:53
Скабелка о ЦСКА: «Игра стала более цельной, появились очертания того, в какой хоккей хочет играть Никитин. Видна структура»
сегодня, 19:41
Виноградов о «Торпедо» при Исакове: «Произошли серьезные тактические перестроения. Результат налицо, делаем все правильно. Клуб готов побороться за Кубок Гагарина»
сегодня, 18:53
Вратарь «Ростова» Пузяков о фильме, оставившем неизгладимый след в душе: «Рай под ногами матерей», где особенный парнишка хотел, чтобы мама попала в рай, и повел ее в Мекку»
сегодня, 18:24
Вячеслав Буцаев: «ЦСКА набрал отличный ход и будет одним из главных претендентов на Кубок Гагарина. Никитин долгое время сплачивал команду, сейчас его работа приносит плоды»
сегодня, 17:27
Дементьев об ОИ-2026: «За чехов может сыграть историческая память. Они потомки великого хоккея. Это может подстегнуть их выступить лучше»
сегодня, 17:14
Сукезе об ОИ-2026: «Жаль, что Россия не участвует, много классных хоккеистов не приехали. У россиян есть Кучеров, Овечкин, Сергачев, Малкин»
сегодня, 16:59
Ансель Галимов: «Для меня матчи с московскими командами принципиальные. Ажиотаж трибун и атмосфера»
сегодня, 16:49
Сикьюра о том, кто выйдет в финал Олимпиады-2026: «Канада и США»
сегодня, 16:10
Рекомендуем