Рене Фазель: «Я был на 18 Олимпиадах, Сочи для меня на 1-м месте. В 2003-м Фетисов сказал: «Хотели бы организовать там зимние Игры». Это как русский Сен-Тропе, звучало удивительно»
Бывший президент Международной федерации хоккея Рене Фазель поделился воспоминаниями о проведении Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.
– Какие Олимпийские игры вам нравятся больше всего? Какие самые любимые в истории?
– Знаете, я был на восемнадцати Олимпиадах. И я думаю, что Игры в Сочи для меня на первом месте.
– Это потому, что вы принимали непосредственное участие в их организации и любите Россию?
– Я просто помню, как все начиналось. Еще в 2003 году ко мне пришел Слава Фетисов и сказал: «Рене, мы хотели бы организовать зимнюю Олимпиаду в Сочи».
Ну, это как русский Сен-Тропе. Звучало очень удивительно. Но я ответил: «Конечно». А потом поехал туда, все посмотрел и добавил: «А почему нет? Давайте попробуем».
В самом деле, заявочный комитет «Сочи‑2014» проделал очень хорошую, даже грандиозную работу, которая в 2007 году позволила получить право проведения Игр. И потом шла подготовка к Играм. Прибрежный кластер, горный кластер, дорожные развязки, олимпийская деревня, арены…
Это было потрясающе, и организация получилась отличной. Олимпиада фактически изменила весь город Сочи. И даже Жан‑Клод Килли, председатель координационной комиссии МОК по Играм 2014 года, сказал в разговоре со мной: «Рене, эта Олимпиада была просто потрясающей», – сказал Фазель.