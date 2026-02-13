Разин про 2 передачи Кузнецова в матче с «Металлургом»: «Женя – молодец, отомстил. Дай бог ему здоровья, чтобы его игра радовала болельщиков»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после матча с «Салаватом Юлаевым» (3:4 Б) оценил игру форварда Евгения Кузнецова.
Ранее нападающий выступал за клуб из Магнитогорска. 5 января «Салават» забрал Кузнецова из списка отказов «Металлурга».
Сегодня Кузнецов сделал 2 передачи в матче против магнитогорской команды.
– Евгений Кузнецов сделал сегодня две голевые передачи. Как вам его игра?
– Женя – молодец, он отомстил. Дай бог ему здоровья, чтобы его игра радовала всех наших болельщиков, – сказал Разин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Но Кузе, на мой взгляд, шоу интереснее хоккея уже.