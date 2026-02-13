Разин про 2 передачи Кузнецова в игре с «Металлургом»: молодец, отомстил.

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после матча с «Салаватом Юлаевым » (3:4 Б) оценил игру форварда Евгения Кузнецова .

Ранее нападающий выступал за клуб из Магнитогорска. 5 января «Салават» забрал Кузнецова из списка отказов «Металлурга ».

Сегодня Кузнецов сделал 2 передачи в матче против магнитогорской команды.

– Евгений Кузнецов сделал сегодня две голевые передачи. Как вам его игра?

– Женя – молодец, он отомстил. Дай бог ему здоровья, чтобы его игра радовала всех наших болельщиков, – сказал Разин.

Разин о Кузнецове в «Салавате»: «Мы так и думали – подготовим Евгения для другой команды, и у него все будет хорошо»