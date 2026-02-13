  • Спортс
15

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после матча с «Салаватом Юлаевым» (3:4 Б) оценил игру форварда Евгения Кузнецова.

Ранее нападающий выступал за клуб из Магнитогорска. 5 января «Салават» забрал Кузнецова из списка отказов «Металлурга».

Сегодня Кузнецов сделал 2 передачи в матче против магнитогорской команды.

– Евгений Кузнецов сделал сегодня две голевые передачи. Как вам его игра?

– Женя – молодец, он отомстил. Дай бог ему здоровья, чтобы его игра радовала всех наших болельщиков, – сказал Разин.

Разин о Кузнецове в «Салавате»: «Мы так и думали – подготовим Евгения для другой команды, и у него все будет хорошо»

Екатерина Подгорная
«Матч ТВ»
15 комментариев
Достойно ответил Разин, без быдлячества.
Ответ frol92
Достойно ответил Разин, без быдлячества.
Он назвал Кузнецова мстительным. Это достойно по вашему?
Ответ frol92
Достойно ответил Разин, без быдлячества.
Месть такое блюдо которое подают холодным. Думаю всё ещё впереди 🇧🇷
Да Разин вообще адекват, со всех сторон.
Но Кузе, на мой взгляд, шоу интереснее хоккея уже.
Кузнецов молодчик, Разин 👍
Разин с юмором, насчёт " отомстил "! Его комментарий свидетельствует о добропорядочности ☝️
Не отомстил,а делал свою работу.
Кузнецову нужен другой стиль хоккея, Салават ему идеально подходит.
Ответ Разина , мы подготовили Кузнецова для Салавата Юлаева меня поразил , знает что сказать ☺️
Идеальный ответ Разина, стоит восхищаться.
Ответ притвиц
Идеальный ответ Разина, стоит восхищаться.
Ну пора же когда-то взрослеть Разину. Может и тренером сборной поставят. А для этого нужно уметь решать конфликты.
мда, некоторые бы сказали иначе, восхваляя себя
Кузя хорош, Разин красавчик, хоккей 💪
Рекомендуем