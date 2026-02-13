Козлов о 4:3 с «Металлургом»: «Не зря они лидеры чемпионата. Должна быть 100-процентная концентрация, они моментально наказывают за недоработку. Но наши ребята хорошо сыграли»

Козлов подвел итоги матча «Салавата» против «Металлурга».

Главный тренер «Салавата Юлаева » Виктор Козлов подвел итоги матча Фонбет Чемпионата КХЛ против «Металлурга » (4:3 Б).

– Хороший матч, шикарная атмосфера. Команды показали хорошие скорости. На мой взгляд, после длительной паузы ребята неплохо начали матч и держали скорости. Девин Броссо молодец, забил два гола. Да и все ребята молодцы, горжусь ими. Атмосфера на трибунах была сумасшедшая, игроки это чувствовали.

– Во втором периоде проиграли 0:2. Сказывается класс соперника или могли не позволить им перехватить инициативу?

– Это хорошая команда, не зря они лидеры чемпионата. Должна быть 100-процентная концентрация, потому что они моментально наказывают за недоработку. Но наши ребята хорошо сыграли, заставляли их ошибаться, было много позитивных моментов.

– Алексей Василевский не попал в состав. Решили поберечь его?

– Он не играл давно, ему надо набрать форму. Но он близок к возвращению.

– Вы все же делаете акцент на одну мощную спецбригаду?

– Да. Вы смотрели матч Канады ? Их первая спецбригада играла полторы минуты большинства, а вторая вышла на 30 секунд. Первая и должна играть больше, вторая тоже молодцы, они используют свои возможности.

Я не хочу ребят связывать в большинстве и ставить их в рамки, они должны играть нестандартно, не нельзя забывать об ответственности. Лидеры должны выходить и решать.

– Около трех недель не играет Александр Хохлачев.

– Он сейчас находится в ротации.

– Андрей Разин сказал, что «Салават Юлаев» тоже претендент на Кубок Гагарина. Вы готовите ребят на это?

– Во-первых, в подсознании у нас у всех эта мечта есть. У меня такая философия: когда поднимаешься в гору, не надо смотреть, сколько еще до вершины, а нужно концентрироваться на следующем шаге.

Сейчас была «Магнитка», потом будет СКА, затем «Трактор». Главное, чтобы к плей-офф все были здоровы и нужно попасть в плей-офф, - сказал Козлов.

«Салават Юлаев» выиграл 6-й матч подряд – сегодня 4:3 с «Металлургом», у Ремпала решающий буллит, гол и передача. Кузнецов набрал 0+2, Броссо – 2+1