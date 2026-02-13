  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Козлов о 4:3 с «Металлургом»: «Не зря они лидеры чемпионата. Должна быть 100-процентная концентрация, они моментально наказывают за недоработку. Но наши ребята хорошо сыграли»
15

Козлов о 4:3 с «Металлургом»: «Не зря они лидеры чемпионата. Должна быть 100-процентная концентрация, они моментально наказывают за недоработку. Но наши ребята хорошо сыграли»

Козлов подвел итоги матча «Салавата» против «Металлурга».

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча Фонбет Чемпионата КХЛ против «Металлурга» (4:3 Б).

– Хороший матч, шикарная атмосфера. Команды показали хорошие скорости. На мой взгляд, после длительной паузы ребята неплохо начали матч и держали скорости. Девин Броссо молодец, забил два гола. Да и все ребята молодцы, горжусь ими. Атмосфера на трибунах была сумасшедшая, игроки это чувствовали.

– Во втором периоде проиграли 0:2. Сказывается класс соперника или могли не позволить им перехватить инициативу?

– Это хорошая команда, не зря они лидеры чемпионата. Должна быть 100-процентная концентрация, потому что они моментально наказывают за недоработку. Но наши ребята хорошо сыграли, заставляли их ошибаться, было много позитивных моментов.

Алексей Василевский не попал в состав. Решили поберечь его?

– Он не играл давно, ему надо набрать форму. Но он близок к возвращению.

– Вы все же делаете акцент на одну мощную спецбригаду?

– Да. Вы смотрели матч Канады? Их первая спецбригада играла полторы минуты большинства, а вторая вышла на 30 секунд. Первая и должна играть больше, вторая тоже молодцы, они используют свои возможности.

Я не хочу ребят связывать в большинстве и ставить их в рамки, они должны играть нестандартно, не нельзя забывать об ответственности. Лидеры должны выходить и решать.

– Около трех недель не играет Александр Хохлачев.

– Он сейчас находится в ротации.

– Андрей Разин сказал, что «Салават Юлаев» тоже претендент на Кубок Гагарина. Вы готовите ребят на это?

– Во-первых, в подсознании у нас у всех эта мечта есть. У меня такая философия: когда поднимаешься в гору, не надо смотреть, сколько еще до вершины, а нужно концентрироваться на следующем шаге.

Сейчас была «Магнитка», потом будет СКА, затем «Трактор». Главное, чтобы к плей-офф все были здоровы и нужно попасть в плей-офф, - сказал Козлов.

«Салават Юлаев» выиграл 6-й матч подряд – сегодня 4:3 с «Металлургом», у Ремпала решающий буллит, гол и передача. Кузнецов набрал 0+2, Броссо – 2+1

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?17711 голосов
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Салавата Юлаева»
logoСалават Юлаев
logoВиктор Козлов
logoМеталлург Мг
logoКХЛ
logoДевин Броссо
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoАлексей Василевский
logoолимпийский хоккейный турнир
logoАлександр Хохлачев
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ваша команда во главе с вами показала , что можно и Металлург лидера КХЛ обыгрывать , если полностью игрокам для этого выкладываться - молодцы!
Ответ Огюст
Ваша команда во главе с вами показала , что можно и Металлург лидера КХЛ обыгрывать , если полностью игрокам для этого выкладываться - молодцы!
Двояко можно рассматривать эту ситуацию. Металлург играл точно не на свои 100 %, а Салават выжимал по полной. В любом случае конечно оправдывать или кого-то обвинять не стоит, Салават молодцы, хоть и победа лишь по буллитам
Ответ Zurab Hockey
Двояко можно рассматривать эту ситуацию. Металлург играл точно не на свои 100 %, а Салават выжимал по полной. В любом случае конечно оправдывать или кого-то обвинять не стоит, Салават молодцы, хоть и победа лишь по буллитам
ты сейчас опустил свой клуб, не делай так больше! Селяне перебегали Салават, нанесли больше бросков в створ, но торопились в завершении атак и прочие моменты характерные молодым ребятам, а их у вас много. поэтому тут стоит говорить не о том что сыграли не на 100%, а о том что не хватило хладнокровия и опыта чтобы реализовать на один момент больше, плюс самоотверженная оборона СЮ, (которые подсели в конце матча) и прекрасная игра Вязового определили ход матча
Приятно было смотреть на Виктора Николаевича с его неподдельной радостью за команду в раздевалке, эти победы благодаря его терпеливой работе и бурек я бы вручил ему. Молодцы ребята боритесь и не сдавайтесь кто бы ни был против вас за себя и за тренера!
Ответ Ачиваков Марат
Приятно было смотреть на Виктора Николаевича с его неподдельной радостью за команду в раздевалке, эти победы благодаря его терпеливой работе и бурек я бы вручил ему. Молодцы ребята боритесь и не сдавайтесь кто бы ни был против вас за себя и за тренера!
Марат ты прав,я бы тоже бурек вручил Виктору Николаевичу
Ответ Руслан Ильясов
Марат ты прав,я бы тоже бурек вручил Виктору Николаевичу
Вязовой заслуженно получил бурек.
Можно сказать и Ремпал заслужил, Кузнецов.. почему нет??? Козлов..
Конечно Магнитогорск играл не в полную силу... Они лидеры Чемпионата... Тем не менее Салаватушка молодцы !!! Все КРАСАВЧИКИ... Такие победы нужны, для уверенности... Спасибо всем...
Молодцы все!!!! Вязовой уфь какой крутой!!!!
Читая болельщиков других команд такое ощущение, что против Салавата они играют чуть ли не на 5%. И Салават, конечно, на 200%. Так тяжело признать поражение на классе (классе в отдельной игре, конечно)?
Ответ Cbj Fan
Читая болельщиков других команд такое ощущение, что против Салавата они играют чуть ли не на 5%. И Салават, конечно, на 200%. Так тяжело признать поражение на классе (классе в отдельной игре, конечно)?
Это не поражение... Салават 10готовился к игре. Все десять дней смотрели игы, разбирали игроков.. играли игрок по игроку, Всё разрушали.
Ответ Любовь Белов
Это не поражение... Салават 10готовился к игре. Все десять дней смотрели игы, разбирали игроков.. играли игрок по игроку, Всё разрушали.
Я про то, что когда Салават победит, болельщики других команд утверждают, что их любимая команда то расслабилась, то не играла на 100% и так далее, а вот Салават играл на чуть ли не 200%, на пределе возможностей. 😉
Сегодня была отличная игра, приятно было смотреть такой матч, интрига была до последнего.
Виктор Николаич сделайте что нибудь с удаления и глупыми они ломают игру и отдают инициативу
Да, хороший комментарий, молодец. Хладнокровия и опыта тоже не хватало в 24 году, там же все пенсионеры играли на самом деле. Я это не учёл) видно ты профессор хоккея)
Жаль, чуть-чуть не дотерпели до победы в основное время
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Разин об игре вратарей «Металлурга» и «Салавата»: «Где у них были ошибки? Я не помню. Если бы вы встали в ворота и в вас так бросили шайбой, вы простили бы Вязового за тот гол»
13 февраля, 17:58
Суд в Уфе рассмотрит иск Александра Семака к кинокомпании «Русское». Фото экс-игрока с траурной лентой использовали в сериале «Склифосовский», он хочет получить компенсацию
13 февраля, 16:26
Кузнецов о продолжении карьеры: «Могу играть столько, сколько захочу. Главное – чтобы вокруг было меньше дебилов»
13 февраля, 14:43
Рекомендуем
Главные новости
Ротенберг выложил фото с Легковым: «Олимпийский чемпион 2014 года в марафоне»
43 минуты назадФото
Женские сборные Канады и США сыграют в финале Олимпиады-2026
сегодня, 22:38
Олимпиада-2026. Женская сборная Канады обыграла Швейцарию в 1/2 финала, США забили 5 голов Швеции
сегодня, 22:28
В трансляции матча МХЛ появился титр с подписью «###### для вида» и именем форварда «Спартака» Филимонова. «Алмаз» принес извинения
сегодня, 22:19
Игорь Ларионов: «У Зыкова травма нижней части тела, это большая потеря. Будем идти от недели к неделе. У Бландиси небольшое повреждение, к матчу с «Адмиралом» будет готов»
сегодня, 21:53
Фетисов о Лаврове: «У нас самый лучший министр иностранных дел. Наш старший товарищ любит спорт, правда, болеет за «Спартак», но это нормально»
сегодня, 21:39
Федерация хоккея Франции отстранила Кринона от матчей после драки с Уилсоном: «Провокационное поведение Пьерра подрывает ценности нашего спорта»
сегодня, 21:25
Ларионов о слухах, что Тамбиев может сменить его в СКА: «Я пригласил его в команду. В моем возрасте заходить в лес и бояться волков… Рад, что он с нами, очень быстро нашли общий язык»
сегодня, 21:04
МИД РФ и Ассоциация любительского хоккея сыграли в честь Дня дипломата. Лавров передал приветствие, Фетисов и Якушев провели символическое вбрасывание
сегодня, 20:40
Ларионов после 4:0 с «Салаватом»: «Мы не смотрим назад, только вперед. Многие вещи начали улучшаться по одной причине: игроки стали понимать, что тренерский штаб хочет»
сегодня, 20:24
Ко всем новостям
Последние новости
Виноградов о свадьбе во время сезона: «Все случилось спонтанно, собрались узким кругом. Я с супругой больше пяти лет, познакомились на хоккее»
55 минут назад
Джереми Руа: «С каждым вратарем ЦСКА чувствуем уверенность. У нас один из лучших показателей по пропущенным голам в КХЛ, наши голкиперы хорошо проводят весь сезон»
сегодня, 20:53
Скабелка о ЦСКА: «Игра стала более цельной, появились очертания того, в какой хоккей хочет играть Никитин. Видна структура»
сегодня, 19:41
Виноградов о «Торпедо» при Исакове: «Произошли серьезные тактические перестроения. Результат налицо, делаем все правильно. Клуб готов побороться за Кубок Гагарина»
сегодня, 18:53
Вратарь «Ростова» Пузяков о фильме, оставившем неизгладимый след в душе: «Рай под ногами матерей», где особенный парнишка хотел, чтобы мама попала в рай, и повел ее в Мекку»
сегодня, 18:24
Вячеслав Буцаев: «ЦСКА набрал отличный ход и будет одним из главных претендентов на Кубок Гагарина. Никитин долгое время сплачивал команду, сейчас его работа приносит плоды»
сегодня, 17:27
Дементьев об ОИ-2026: «За чехов может сыграть историческая память. Они потомки великого хоккея. Это может подстегнуть их выступить лучше»
сегодня, 17:14
Сукезе об ОИ-2026: «Жаль, что Россия не участвует, много классных хоккеистов не приехали. У россиян есть Кучеров, Овечкин, Сергачев, Малкин»
сегодня, 16:59
Ансель Галимов: «Для меня матчи с московскими командами принципиальные. Ажиотаж трибун и атмосфера»
сегодня, 16:49
Сикьюра о том, кто выйдет в финал Олимпиады-2026: «Канада и США»
сегодня, 16:10
Рекомендуем