Канцеров о том, что «Металлургу» не хватает габаритных чеккеров: «Если надо, я и сам могу в углу побороться. Не вижу причин, которые могут помешать походу за Кубком Гагарина»

Канцеров высказался о шансах «Металлурга» на Кубок Гагарина.

Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров высказался о шансах команды выиграть Кубок Гагарина.

Сегодня «Металлург» проиграл «Салавату» (3:4 Б). Клуб из Магнитогорска занимает 1-е место в таблицах Востока и Фонбет Чемпионата КХЛ 87 баллами в 53 матчах.

– Бытует достаточно распространенное мнение, что «Металлургу» для успеха в плей‑офф не хватает габаритных чеккеров типа Акользина, которые выгрызают шайбы в углах и на бортах и «носят рояль» для верхних звеньев, а без таких игроков шансы на Кубок кратно уменьшаются. Как относитесь к такой версии?

– Если надо, я и сам могу в углу побороться, не вижу в этом ничего зазорного, это часть игры. Все шикарно. У нас боевое четвертое звено. Чеккеров хватает. У нас многие могут эту роль выполнить.

Просто некоторые команды больше пользуются габаритами, копают на пятаке, но мы будем искать свой подход. Так что не вижу никаких причин, которые могут помешать походу за Кубком Гагарина, – сказал Канцеров.

