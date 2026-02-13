  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Чехия обыграла Францию на Олимпиаде – 6:3. Пастрняк, Нечас, Гронек, Кемпни, Странски и Факса набрали по 2 очка, французский форвард Будон – 2+1
5

Чехия обыграла Францию на Олимпиаде – 6:3. Пастрняк, Нечас, Гронек, Кемпни, Странски и Факса набрали по 2 очка, французский форвард Будон – 2+1

Сборная Чехии обыграла Францию в матче на Олимпиаде-2026.

Сборная Чехии обыграла Францию (6:3) в матче второго тура мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.

Нападающий французской команды Луи Будон сделал дубль и отдал передачу в этой игре.

В составе сборной Чехии по 2 очка набрали Давид Пастрняк (1+1), Мартин Нечас (1+1), Филип Гронек (0+2), Михал Кемпни (1+1), Матей Странски (1+1) и Радек Факса (0+2).

В прошлом матче Чехия уступила Канаде со счетом 0:5.

Таблицы хоккейного турнира Олимпиады-2026

Статистика хоккейного турнира Олимпиады-2026

Ожидания и реальность хоккея на Олимпиадах: золото – у фаворитов, в медалях не всегда топы, Финляндия удивляет

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?17711 голосов
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
logoСборная Чехии по хоккею
logoОлимпиада-2026
logoМартин Нечас
logoФилип Гронек
logoДавид Пастрняк
logoолимпийский хоккейный турнир
logoРадек Факса
logoМатей Странски
logoЛуи Будон
logoМихал Кемпни
logoСборная Франции по хоккею
logoНХЛ
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Франция поддержала челлендж Италии)
Чехия совсем хандрит или просто готовится к плову
ну всё, Будон после ОИ в НХЛ едет 🤣
Ответ Доля Кузьмин
ну всё, Будон после ОИ в НХЛ едет 🤣
Скауты кого то да увидят и приглосят ))
Чехи пока не блещут
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Крикунов о недопуске России на ОИ: «Тардиф – дурак. Наши даже на фоне Канады не затерялись бы. Как можно оставить турнир без России?»
13 февраля, 14:57
Швейцария – Чехия – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Хоккей с шайбой на Олимпийских играх 2026 в Милане, 15 февраля 2026
13 февраля, 11:24Пользовательская новость
«Айлендерс» с помощью фигурки-болванчика показали гол Хорвата в игре Канада – Чехия. Клубам НХЛ запретили использовать видеонарезки из матчей на Олимпиаде
13 февраля, 10:21Видео
Рекомендуем
Главные новости
Ротенберг выложил фото с Легковым: «Олимпийский чемпион 2014 года в марафоне»
43 минуты назадФото
Женские сборные Канады и США сыграют в финале Олимпиады-2026
сегодня, 22:38
Олимпиада-2026. Женская сборная Канады обыграла Швейцарию в 1/2 финала, США забили 5 голов Швеции
сегодня, 22:28
В трансляции матча МХЛ появился титр с подписью «###### для вида» и именем форварда «Спартака» Филимонова. «Алмаз» принес извинения
сегодня, 22:19
Игорь Ларионов: «У Зыкова травма нижней части тела, это большая потеря. Будем идти от недели к неделе. У Бландиси небольшое повреждение, к матчу с «Адмиралом» будет готов»
сегодня, 21:53
Фетисов о Лаврове: «У нас самый лучший министр иностранных дел. Наш старший товарищ любит спорт, правда, болеет за «Спартак», но это нормально»
сегодня, 21:39
Федерация хоккея Франции отстранила Кринона от матчей после драки с Уилсоном: «Провокационное поведение Пьерра подрывает ценности нашего спорта»
сегодня, 21:25
Ларионов о слухах, что Тамбиев может сменить его в СКА: «Я пригласил его в команду. В моем возрасте заходить в лес и бояться волков… Рад, что он с нами, очень быстро нашли общий язык»
сегодня, 21:04
МИД РФ и Ассоциация любительского хоккея сыграли в честь Дня дипломата. Лавров передал приветствие, Фетисов и Якушев провели символическое вбрасывание
сегодня, 20:40
Ларионов после 4:0 с «Салаватом»: «Мы не смотрим назад, только вперед. Многие вещи начали улучшаться по одной причине: игроки стали понимать, что тренерский штаб хочет»
сегодня, 20:24
Ко всем новостям
Последние новости
Виноградов о свадьбе во время сезона: «Все случилось спонтанно, собрались узким кругом. Я с супругой больше пяти лет, познакомились на хоккее»
55 минут назад
Джереми Руа: «С каждым вратарем ЦСКА чувствуем уверенность. У нас один из лучших показателей по пропущенным голам в КХЛ, наши голкиперы хорошо проводят весь сезон»
сегодня, 20:53
Скабелка о ЦСКА: «Игра стала более цельной, появились очертания того, в какой хоккей хочет играть Никитин. Видна структура»
сегодня, 19:41
Виноградов о «Торпедо» при Исакове: «Произошли серьезные тактические перестроения. Результат налицо, делаем все правильно. Клуб готов побороться за Кубок Гагарина»
сегодня, 18:53
Вратарь «Ростова» Пузяков о фильме, оставившем неизгладимый след в душе: «Рай под ногами матерей», где особенный парнишка хотел, чтобы мама попала в рай, и повел ее в Мекку»
сегодня, 18:24
Вячеслав Буцаев: «ЦСКА набрал отличный ход и будет одним из главных претендентов на Кубок Гагарина. Никитин долгое время сплачивал команду, сейчас его работа приносит плоды»
сегодня, 17:27
Дементьев об ОИ-2026: «За чехов может сыграть историческая память. Они потомки великого хоккея. Это может подстегнуть их выступить лучше»
сегодня, 17:14
Сукезе об ОИ-2026: «Жаль, что Россия не участвует, много классных хоккеистов не приехали. У россиян есть Кучеров, Овечкин, Сергачев, Малкин»
сегодня, 16:59
Ансель Галимов: «Для меня матчи с московскими командами принципиальные. Ажиотаж трибун и атмосфера»
сегодня, 16:49
Сикьюра о том, кто выйдет в финал Олимпиады-2026: «Канада и США»
сегодня, 16:10
Рекомендуем