Чехия обыграла Францию на Олимпиаде – 6:3. Пастрняк, Нечас, Гронек, Кемпни, Странски и Факса набрали по 2 очка, французский форвард Будон – 2+1
Сборная Чехии обыграла Францию в матче на Олимпиаде-2026.
Сборная Чехии обыграла Францию (6:3) в матче второго тура мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.
Нападающий французской команды Луи Будон сделал дубль и отдал передачу в этой игре.
В составе сборной Чехии по 2 очка набрали Давид Пастрняк (1+1), Мартин Нечас (1+1), Филип Гронек (0+2), Михал Кемпни (1+1), Матей Странски (1+1) и Радек Факса (0+2).
В прошлом матче Чехия уступила Канаде со счетом 0:5.
Франция поддержала челлендж Италии)
Чехия совсем хандрит или просто готовится к плову
ну всё, Будон после ОИ в НХЛ едет 🤣
Скауты кого то да увидят и приглосят ))
Чехи пока не блещут
