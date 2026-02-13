Чехия обыграла Францию на Олимпиаде – 6:3. Пастрняк, Нечас, Гронек, Кемпни, Странски и Факса набрали по 2 очка, французский форвард Будон – 2+1

Сборная Чехии обыграла Францию в матче на Олимпиаде-2026.

Сборная Чехии обыграла Францию (6:3) в матче второго тура мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.

Нападающий французской команды Луи Будон сделал дубль и отдал передачу в этой игре.

В составе сборной Чехии по 2 очка набрали Давид Пастрняк (1+1), Мартин Нечас (1+1), Филип Гронек (0+2), Михал Кемпни (1+1), Матей Странски (1+1) и Радек Факса (0+2).

В прошлом матче Чехия уступила Канаде со счетом 0:5.

