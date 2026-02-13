  • Спортс
  • Разин об игре вратарей «Металлурга» и «Салавата»: «Где у них были ошибки? Я не помню. Если бы вы встали в ворота и в вас так бросили шайбой, вы простили бы Вязового за тот гол»


Разин об игре вратарей «Металлурга» и «Салавата»: «Где у них были ошибки? Я не помню. Если бы вы встали в ворота и в вас так бросили шайбой, вы простили бы Вязового за тот гол»

Разин высказался об игре вратарей «Металлурга» и «Салавата».

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался об игре вратарей в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (3:4 Б).

– Эту игру можно поделить на три части. Первый период – очень странный, неудачный, у нас не было настроя. Хороший второй период. Неудачный отрезок третьего периода.

А потом мы сравняли счет, это нам тоже в копилочку пойдет. Молодцы. А буллиты есть буллиты. Сегодня так случилось. Порадовали местных болельщиков.

– Как вы оцените игру вратарей? Блестящая или с большими ошибками?

– Это несочетаемые слова. И где у них сегодня были ошибки? Я их не помню. То, что пропустил Вязовой – это вам с трибуны видно, что шайба полчаса летела и порхала. Но если бы вы хоть раз встали в ворота и в вас так бросили шайбой, то вы простили бы Вязового за этот гол.

Сегодня я недоволен результатом, но доволен игрой и настроем соперника. Они вышли и для них это был как матч плей‑офф. Во время перерыва у них было время подготовиться.

Нам такие игры нужны, и эти все ошибки мы можем разобрать и показать. Я уже 100 раз говорил, что когда все хорошо – это тоже нехорошо, – сказал Разин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Разин адекватный комментарий,команды показали классный хоккей,видно что ни зря ММГ лидер лиги , но Салават Юлаев молодцы помогли домашние трибуны чисто командная работа самоотдача и всех с победой 🤝🤝🤝Магнитогорск вы красавцы уважуха 🙏
Удалений ненужных многовато
Как не странно, но всё по делу.
К сожалению КиноПоиск или провайдер подвёл в пути, но последнюю пятиминутку и остальное успел посмотреть.Команды 👍, отличный хоккей был, Металлург порадовал что смог вытащить игру. Ну, булки есть булки 🤷‍♂️, чутка не хватило нам.
Ответ S75v
К сожалению КиноПоиск или провайдер подвёл в пути, но последнюю пятиминутку и остальное успел посмотреть.Команды 👍, отличный хоккей был, Металлург порадовал что смог вытащить игру. Ну, булки есть булки 🤷‍♂️, чутка не хватило нам.
Это вопросы к провайдеру
КП всё чётко показывал
Команды боролись до последнего, захватывающая игра. Салавату очки сегодня были нужнее. Разин все по делу сказал. Вязик - стена!
