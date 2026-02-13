Разин об игре вратарей «Металлурга» и «Салавата»: «Где у них были ошибки? Я не помню. Если бы вы встали в ворота и в вас так бросили шайбой, вы простили бы Вязового за тот гол»

Разин высказался об игре вратарей «Металлурга» и «Салавата».

Главный тренер «Металлурга » Андрей Разин высказался об игре вратарей в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым » (3:4 Б).

– Эту игру можно поделить на три части. Первый период – очень странный, неудачный, у нас не было настроя. Хороший второй период. Неудачный отрезок третьего периода.

А потом мы сравняли счет, это нам тоже в копилочку пойдет. Молодцы. А буллиты есть буллиты. Сегодня так случилось. Порадовали местных болельщиков.

– Как вы оцените игру вратарей? Блестящая или с большими ошибками?

– Это несочетаемые слова. И где у них сегодня были ошибки? Я их не помню. То, что пропустил Вязовой – это вам с трибуны видно, что шайба полчаса летела и порхала. Но если бы вы хоть раз встали в ворота и в вас так бросили шайбой, то вы простили бы Вязового за этот гол.

Сегодня я недоволен результатом, но доволен игрой и настроем соперника. Они вышли и для них это был как матч плей‑офф. Во время перерыва у них было время подготовиться.

Нам такие игры нужны, и эти все ошибки мы можем разобрать и показать. Я уже 100 раз говорил, что когда все хорошо – это тоже нехорошо, – сказал Разин.