Янни Калдис: «Лишка хорошо провел старт Олимпиады. Если словаки одержат еще несколько побед, могут высоко забраться, но повторить бронзу, как в Пекине, будет тяжело»
Калдис высказался об игре Лишки в составе Словакии на ОИ-2026.
Защитник «Северстали» Янни Калдис высказался об игре Адама Лишки в составе сборной Словакии на Олимпиаде-2026.
После двух туров Словакия лидирует в группе B с 6 очками после побед над Финляндией (4:1) и Италией (3:2). Лишка отдал по одной передаче в каждом из матчей.
«Лишка хорошо провел старт Олимпиады. Я очень рад за Словакию, у них была большая победа на старте турнире над очень хорошей сборной Финляндии. Адам знает, что это короткий турнир, в котором все возможно.
Я поговорил с ним после первой игры, и он очень рад. Если словаки одержат еще несколько побед, то могут высоко забраться, но повторить бронзу, как в Пекине, им будет тяжело», – сказал Калдис.
Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?17711 голосов
Канада
США
Финляндия
Германия
Швеция
Другая команда
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
