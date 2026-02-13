Янни Калдис: «Лишка хорошо провел старт Олимпиады. Если словаки одержат еще несколько побед, могут высоко забраться, но повторить бронзу, как в Пекине, будет тяжело»

Калдис высказался об игре Лишки в составе Словакии на ОИ-2026.

Защитник «Северстали » Янни Калдис высказался об игре Адама Лишки в составе сборной Словакии на Олимпиаде-2026.

После двух туров Словакия лидирует в группе B с 6 очками после побед над Финляндией (4:1) и Италией (3:2). Лишка отдал по одной передаче в каждом из матчей.

«Лишка хорошо провел старт Олимпиады . Я очень рад за Словакию, у них была большая победа на старте турнире над очень хорошей сборной Финляндии . Адам знает, что это короткий турнир, в котором все возможно.

Я поговорил с ним после первой игры, и он очень рад. Если словаки одержат еще несколько побед, то могут высоко забраться, но повторить бронзу, как в Пекине, им будет тяжело», – сказал Калдис.