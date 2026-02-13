Вячеслав Козлов о Клаэссоне: «По травме ничего не могу сказать, доктор поехал с ним на снимок»
Вячеслав Козлов высказался о травме защитника «Динамо» Клаэссона.
Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о травме защитника Фредрика Клаэссона.
Сегодня «Динамо» победило «Автомобилист» со счетом 2:1.
«По травме ничего не могу сказать, доктор поехал с ним на снимок.
Кто его заменит? Посмотрим завтра. У нас Марио Паталаха сейчас приедет, выбор будет», – сказал Козлов.
Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?17711 голосов
Канада
США
Финляндия
Германия
Швеция
Другая команда
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Перелом ноги...
До конца сезона, жуткая травма
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем