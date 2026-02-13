Вячеслав Козлов о Клаэссоне: «По травме ничего не могу сказать, доктор поехал с ним на снимок»

Вячеслав Козлов высказался о травме защитника «Динамо» Клаэссона.

Главный тренер московского «Динамо » Вячеслав Козлов высказался о травме защитника Фредрика Клаэссона .

Сегодня «Динамо» победило «Автомобилист » со счетом 2:1.

«По травме ничего не могу сказать, доктор поехал с ним на снимок.

Кто его заменит? Посмотрим завтра. У нас Марио Паталаха сейчас приедет, выбор будет», – сказал Козлов.