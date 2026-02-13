Заварухин об 1:2 от «Динамо»: «Равная игра была, по желанию и самоотдаче нет претензий. У нас были моменты, но вратарь соперника здорово сыграл, нейтрализовал нашу атаку»
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался после поражения от «Динамо» со счетом 1:2.
– Равная игра была, по желанию и самоотдаче нет претензий к парням. У нас были моменты, особенно в третьем периоде, но вратарь «Динамо» сыграл здорово, нейтрализовал нашу атаку.
Гол на контратаке сами себе придумали, при 0:2 не опустили руки, ребята добавили – это понравилось. Надо перенести задор и подтянуть реализацию на следующий матч.
– Сколько ждать Буше?
– Пока семейные обстоятельства.
– Как заменить уехавшего на Олимпиаду Да Косту?
– Через него был весь розыгрыш. Мы пробуем другие варианты, в большинстве сыграли не совсем агрессивно. Будем наигрывать ребят, работаем с теми, кто есть. Может, надо упростить игру 5 на 4, чтобы было больше агрессии и бросков от игроков, которые на вершине, – сказал Заварухин.
Одновременно с главной командой нависла угроза непопадания в ПО и у Горняка. И тоже еще до НГ ничего не предвещало беды.
И это не неожиданность, к сожалению. Ведь причины фиаско в обоих случаях схожи. Имея блестящие условия для подготовки и самые боеспособные составы, ТШ обеих команд так и не смог заставить своих игроков настраиваться и полностью выкладываться хотя бы в 80 процентах сыгранных матчей. Этих потерянных от элементарного непрофессионализма очков, сейчас катастрофически не хватает.
Рядовым болельщикам горько осознавать реалии очередного сезона, кажется, упущенных возможностей.
Как же хочется ошибиться!