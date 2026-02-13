Заварухин об 1:2 от «Динамо»: «Равная игра была, по желанию и самоотдаче нет претензий. У нас были моменты, но вратарь соперника здорово сыграл, нейтрализовал нашу атаку»

Заварухин высказался о поражении «Автомобилиста» от «Динамо».

Главный тренер «Автомобилиста » Николай Заварухин высказался после поражения от «Динамо » со счетом 1:2.

– Равная игра была, по желанию и самоотдаче нет претензий к парням. У нас были моменты, особенно в третьем периоде, но вратарь «Динамо» сыграл здорово, нейтрализовал нашу атаку.

Гол на контратаке сами себе придумали, при 0:2 не опустили руки, ребята добавили – это понравилось. Надо перенести задор и подтянуть реализацию на следующий матч.

– Сколько ждать Буше?

– Пока семейные обстоятельства.

– Как заменить уехавшего на Олимпиаду Да Косту?

– Через него был весь розыгрыш. Мы пробуем другие варианты, в большинстве сыграли не совсем агрессивно. Будем наигрывать ребят, работаем с теми, кто есть. Может, надо упростить игру 5 на 4, чтобы было больше агрессии и бросков от игроков, которые на вершине, – сказал Заварухин.