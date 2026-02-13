Вячеслав Козлов о 2:1 с «Автомобилистом»: «Игра шла туда-сюда, было много удалений. Подъяпольский сыграл отлично, дал нам шанс на победу»

Вячеслав Козлов подвел итоги матча «Динамо» с «Автомобилистом».

Главный тренер московского «Динамо » Вячеслав Козлов высказался после матча с «Автомобилистом » (2:1).

– В первом периоде создали много ошибок, дали сопернику несколько возможностей открыть счет. Потом сами повели в счете, забили второй гол. Игра шла туда-сюда, было много удалений в обеих командах, инициатива переходила от одной команды к другой.

В третьем периоде пришлось потерпеть, были моменты забить. Влад Подъяпольский сегодня сыграл отлично, дал нам шанс на победу.

– Моторыгин мало времени получает, Подъяпольский стал играть, он рассматривается как вратарь на плей-офф?

– Мы планируем, что Макс будет играть. Изначально Подъяпольский – вратарь номер один. Мы выполняем то, что обещали, Макс получает игровое время, мы хотим оставить его на следующий год, а решение за ним, – сказал Козлов.