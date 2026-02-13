«Салават Юлаев» выиграл 6-й матч подряд – сегодня 4:3 с «Металлургом», у Ремпала решающий буллит, гол и передача. Кузнецов набрал 0+2, Броссо – 2+1
«Салават Юлаев» продлил победную серию до шести матчей.
«Салават Юлаев» победил «Металлург» (4:3 Б) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.
Решающий буллит забросил Шелдон Ремпал. Он также отметился голом и передачей.
Девин Броссо набрал 3 (2+1) очка в этом матче, в активе Евгения Кузнецова 2 (0+2) балла.
Команда тренера Виктора Козлова продлила победную серию до 6 матчей.
На данный момент «Салават» идет 5-м на Востоке с 60 очками в 54 играх.
«Металлург» занимает 1-е место в таблицах Востока и КХЛ 87 баллами в 53 матчах.
Без денег СЮ делает , как хочет наш болельщик!💪🏻
А нашим где-то везение не хватало что-ли.
Но играли так как позволял соперник.
А Салават сегодня был хорош .....