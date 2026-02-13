  • Спортс
  • «Салават Юлаев» выиграл 6-й матч подряд – сегодня 4:3 с «Металлургом», у Ремпала решающий буллит, гол и передача. Кузнецов набрал 0+2, Броссо – 2+1
«Салават Юлаев» выиграл 6-й матч подряд – сегодня 4:3 с «Металлургом», у Ремпала решающий буллит, гол и передача. Кузнецов набрал 0+2, Броссо – 2+1

«Салават Юлаев» продлил победную серию до шести матчей.

«Салават Юлаев» победил «Металлург» (4:3 Б) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

Решающий буллит забросил Шелдон Ремпал. Он также отметился голом и передачей.

Девин Броссо набрал 3 (2+1) очка в этом матче, в активе Евгения Кузнецова 2 (0+2) балла.

Команда тренера Виктора Козлова продлила победную серию до 6 матчей.

На данный момент «Салават» идет 5-м на Востоке с 60 очками в 54 играх.

«Металлург» занимает 1-е место в таблицах Востока и КХЛ 87 баллами в 53 матчах.

Красавцы, ребята!💚 Кузя-старший, продолжай затыкать рот своим хейтерам, пожалуйста 😄🙏
Без слов... Молодцы!!! А-ля Вашингтона Кепетелс отголоски))))) Вязовой конечно вообще супер. Хорошо, что Самонов в ЦСКА.....
Такой Салават - очень неожиданное преображение в сезоне! Прям молорики. Удачные обмены и подписания. Такой Салават вынесет Авто в ПО
Подметил для себя один момент. Нынешней Салават научился терпеть, ждать и искать свой шанс. Что не свойственно было прошлым сезонам...И это приносит результат...Может я не прав, конечно....?
Ответ Сергей Хромов
Подметил для себя один момент. Нынешней Салават научился терпеть, ждать и искать свой шанс. Что не свойственно было прошлым сезонам...И это приносит результат...Может я не прав, конечно....?
Прав дружище!🤝
Без денег СЮ делает , как хочет наш болельщик!💪🏻
Кузнецов щелкнул Разину по носу…
Кузя,Ремпол респект! Кто-то в Ремполе сомневался? Ремпал ещё себя покажет!
Уфу с победой в боевой игре....
А нашим где-то везение не хватало что-ли.
Но играли так как позволял соперник.
А Салават сегодня был хорош .....
Кузя как ни крути маэстро передач
Хорошая игра хороших команд. Лидеры в деле: Ремпал забил, Канцеров забил, Кузя старался и доказал. Вратари тащили, как могли. Развязка - буллиты. Спектакль, браво
