«Салават Юлаев» выиграл 6-й матч подряд – сегодня 4:3 с «Металлургом», у Ремпала решающий буллит, гол и передача. Кузнецов набрал 0+2, Броссо – 2+1

«Салават Юлаев» продлил победную серию до шести матчей.

«Салават Юлаев » победил «Металлург» (4:3 Б) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

Решающий буллит забросил Шелдон Ремпал. Он также отметился голом и передачей.

Девин Броссо набрал 3 (2+1) очка в этом матче, в активе Евгения Кузнецова 2 (0+2) балла.

Команда тренера Виктора Козлова продлила победную серию до 6 матчей.

На данный момент «Салават» идет 5-м на Востоке с 60 очками в 54 играх.

«Металлург » занимает 1-е место в таблицах Востока и КХЛ 87 баллами в 53 матчах.