  • Борис Михайлов: «Филиппов был надежным защитником. Сожалею, что уходят люди, которые оставили хороший след в советском и российском хоккее»
3

Михайлов поделился воспоминаниями об Александре Филиппове.

Сегодня стало известно, что Филиппов умер в возрасте 75 лет.

«Он был хорошим и надежным защитником, в жизни тоже был хорошим и надежным человеком.

Сожалею, что уходят люди, которые оставили хороший след в советском и российском хоккее. Соболезнования всем близким и родным», – сказал Михайлов.

В качестве игрока московского «Динамо» Филиппов стал двукратным обладателем Кубка СССР (1972, 1976) и многократным призером чемпионатов СССР. В 1975 году в составе сборной СССР он стал победителем чемпионата мира и чемпионата Европы. После завершения профессиональной карьеры работал тренером в системе «Динамо».

Филиппов – первый тренер и крестный отец капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

В 75 лет умер крестный отец Овечкина и его первый тренер – Александр Филиппов

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
Александр Филиппов
logoАлександр Овечкин
logoБорис Михайлов
ТАСС
logoДинамо Москва
logoКХЛ
детский хоккей
происшествия
logoсборная СССР
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Прощай тренер и классный мужик! Соболезнования родным и близким!
Борис Петрович, спасибо за тёплые слова.
Светлой души человек, упокой Господи его душу.
