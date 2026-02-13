Борис Михайлов: «Филиппов был надежным защитником. Сожалею, что уходят люди, которые оставили хороший след в советском и российском хоккее»

Михайлов поделился воспоминаниями об Александре Филиппове.

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился воспоминаниями об Александре Филиппове.

Сегодня стало известно, что Филиппов умер в возрасте 75 лет.

«Он был хорошим и надежным защитником, в жизни тоже был хорошим и надежным человеком.

Сожалею, что уходят люди, которые оставили хороший след в советском и российском хоккее. Соболезнования всем близким и родным», – сказал Михайлов.

В качестве игрока московского «Динамо» Филиппов стал двукратным обладателем Кубка СССР (1972, 1976) и многократным призером чемпионатов СССР. В 1975 году в составе сборной СССР он стал победителем чемпионата мира и чемпионата Европы. После завершения профессиональной карьеры работал тренером в системе «Динамо ».

Филиппов – первый тренер и крестный отец капитана «Вашингтона» Александра Овечкина .

