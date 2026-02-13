Суд в Уфе рассмотрит иск Александра Семака к кинокомпании «Русское». Фото экс-игрока с траурной лентой использовали в сериале «Склифосовский», он хочет получить компенсацию

В Уфе рассмотрят иск Александра Семака к авторам сериала «Склифосовский».

Спор об использовании фотографии чемпиона мира по хоккею в сериале дошел до Ленинского районного суда Уфы.

Бывший форвард и экс-гендиректор «Салавата Юлаева » считает, что кинокомпания «Русское» незаконно использовала его образ для изображения умершего от алкоголизма отца главного героя.

Фотография Семака была использована в начале 16-й серии 3-го сезона сериала в сцене с поминками отца главного героя. Портрет обрамили траурной лентой, а перед ним выставили рюмку с бесцветной жидкостью, накрытую кусочком хлеба.

Экс-игрок ранее заявил, что фотографию использовали без его согласия. Серия была выпущена еще 14 апреля 2014 года, тогда Семак не знал о факте использования его фото.

Адвокат Рамиль Гизатуллин, представляющий интересы заявителя, сообщил, что предметом искового заявления является денежная компенсация за использование фотографии без согласия Семака.

«Размеры требуемых выплат пока не разглашаются, так как от ответчика поступило предложение о мирном урегулировании спора», – отметил адвокат.

Истец также поставил вопрос о запрете демонстрировать сцены в YouTube-канале сериала и передавать права на показ серии онлайн-кинотеатрам. Третьими лицами к спору привлечены Роскомнадзор, ВГТРК, онлайн-кинотеатры «Смотрим», KION, Ivi, Wink, Okko, Premier и «Триколор», где демонстрируют серию.

Дата заседания еще не назначена. В кинокомпании сообщили, что пока не готовы комментировать разбирательства.