Суд в Уфе рассмотрит иск Александра Семака к кинокомпании «Русское». Фото экс-игрока с траурной лентой использовали в сериале «Склифосовский», он хочет получить компенсацию

11

В Уфе рассмотрят иск Александра Семака к авторам сериала «Склифосовский».

Спор об использовании фотографии чемпиона мира по хоккею в сериале дошел до Ленинского районного суда Уфы.

Бывший форвард и экс-гендиректор «Салавата Юлаева» считает, что кинокомпания «Русское» незаконно использовала его образ для изображения умершего от алкоголизма отца главного героя.

Фотография Семака была использована в начале 16-й серии 3-го сезона сериала в сцене с поминками отца главного героя. Портрет обрамили траурной лентой, а перед ним выставили рюмку с бесцветной жидкостью, накрытую кусочком хлеба.

Экс-игрок ранее заявил, что фотографию использовали без его согласия. Серия была выпущена еще 14 апреля 2014 года, тогда Семак не знал о факте использования его фото.

Адвокат Рамиль Гизатуллин, представляющий интересы заявителя, сообщил, что предметом искового заявления является денежная компенсация за использование фотографии без согласия Семака.

«Размеры требуемых выплат пока не разглашаются, так как от ответчика поступило предложение о мирном урегулировании спора», – отметил адвокат.

Истец также поставил вопрос о запрете демонстрировать сцены в YouTube-канале сериала и передавать права на показ серии онлайн-кинотеатрам. Третьими лицами к спору привлечены Роскомнадзор, ВГТРК, онлайн-кинотеатры «Смотрим», KION, Ivi, Wink, Okko, Premier и «Триколор», где демонстрируют серию.

Дата заседания еще не назначена. В кинокомпании сообщили, что пока не готовы комментировать разбирательства.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Коммерсантъ»
Чтобы разобраться что к чему, сел смотреть с первой серии.
представители кинокомпании немного перепутали, они хотели использовать фото Сергея Богдановича и в поисковике задали "Семак". не фортануло, в конечном итоге, Александру
Ответ АРТУР АЛИЕВ
представители кинокомпании немного перепутали, они хотели использовать фото Сергея Богдановича и в поисковике задали "Семак". не фортануло, в конечном итоге, Александру
Спустя 10+ лет оказался живой, тут радоваться надо)
Семак при жизни так похож на алкоголика??
НХЛ тут причем?
Как тут модератора на статью вызвать?
Ответ 1319pro
НХЛ тут причем? Как тут модератора на статью вызвать?
Могли профинансировать эту провокацию !
Я б тоже офигел, если бы увидел своё дохлое фото в телевизоре. Да даже на планшете
НХЛ тут причем?
Как тут модератора на статью вызвать?
Тут написано, что сериал 2014 года, до этого не знал. Может и не он вовсе на фото, а просто похожий человек. Даже интересно стало, попробую загуглить)
