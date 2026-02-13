Валерий Каменский: «ЦСКА всегда борется за Кубок Гагарина, в этом году неплохие шансы. Команды подравнялись, в плей-офф могут быть интересные расклады»

Валерий Каменский высказался об игре ЦСКА.

Вице-президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский поделился мнением о выступлении ЦСКА .

На данный момент клуб идет 5-м на Западе с 68 баллами в 55 матчах.

«До плей-офф все меньше и меньше времени. ЦСКА всегда борется за трофей. В этом году неплохие шансы.

Команды сейчас очень подравнялись, в плей-офф могут быть очень интересные расклады», – сказал Каменский.