Валерий Каменский: «ЦСКА всегда борется за Кубок Гагарина, в этом году неплохие шансы. Команды подравнялись, в плей-офф могут быть интересные расклады»
Валерий Каменский высказался об игре ЦСКА.
Вице-президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский поделился мнением о выступлении ЦСКА.
На данный момент клуб идет 5-м на Западе с 68 баллами в 55 матчах.
«До плей-офф все меньше и меньше времени. ЦСКА всегда борется за трофей. В этом году неплохие шансы.
Команды сейчас очень подравнялись, в плей-офф могут быть очень интересные расклады», – сказал Каменский.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Аргументы и факты»
Да, сейчас ЦСКА - главный претендент на Кубок. Мелкий Металлург в плей-офф задавят, для Ярославля без Никитина потолок - финал конференции. Авангард - вот второй контендер
От Металлурга и вылетят во 2раунде, у ЦСКА ни 1звезды и мастера нет, Кубок)))))
Как мне было бы оптимально занять четвертое место и выйти на Металлург во втором круге. Но Игорь Никитин, естественно, соперника выбирать не будет, ЦСКА минимум вторым будет на Западе, так что Магнитку вынесет кто-то ещё
