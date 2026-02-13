Гэйдж Квинни: «Жаль, что россияне не участвуют в Олимпиаде. Россия могла бы побороться за медали. Надеюсь, сборную вернут как можно раньше»
Квинни высказался о хоккейном турнире на ОИ-2026.
Американский нападающий «Шанхая» Гэйдж Квинни высказался о хоккейном турнире на Олимпийских играх-2026.
«Конечно, на Олимпиаде я болею за США, но мне очень интересно посмотреть игры Швеции, Канады. Мне нравится, как они играют.
У канадцев очень сильная команда. Пожалуй, у них четыре из пяти лучших хоккеистов в мире, поэтому их будет очень трудно победить.
Жаль, что россияне не участвуют в Олимпиаде. Это очень грустно, потому что Россия могла бы побороться за медали. Надеюсь, что российскую команду вернут как можно раньше», – заявил Квинни.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
