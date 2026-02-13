  • Спортс
  Ахо о 4:1 со Швецией: «Мы усердно работали, это была очень напряженная и эмоциональная игра. Две хорошие команды сражались, это весело»
Ахо о 4:1 со Швецией: «Мы усердно работали, это была очень напряженная и эмоциональная игра. Две хорошие команды сражались, это весело»

Ахо высказался после матча Финляндии и Швеции на Олимпиаде-2026.

Нападающий сборной Финляндии Себастьян Ахо высказался после матча против Швеции (4:1) на Олимпиаде-2026.

«Мы усердно работали. Это была очень напряженная и эмоциональная игра. Две хорошие команды сражались друг с другом. Это весело. Играя в таких матчах получаешь удовольствие.

Мы рады победе. То, как мы работали друг для друга, было очень важно. Никогда не знаешь, когда уровень напряжения повысится, но, выйдя сегодня на арену, мы почувствовали, что это будет важная игра», – сказал Ахо.

