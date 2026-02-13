Алексей Марченко: «За хоккеем на Олимпиаде слежу, словаки молодцы. Там много хороших команд, финны все равно, думаю, первыми в группе будут»
Марченко высказался об Олимпиаде-2026.
Защитник «Ак Барса» Алексей Марченко поделился мыслями об олимпийском хоккейном турнире.
Сборная Словакии обыграла Финляндию (4:1) в первом матче мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.
«За хоккеем на Олимпиаде слежу. Словаки молодцы, здорово сыграли, терпеливо, смогли реализовать свои моменты.
Канада – главный фаворит? Посмотрим, там много хороших команд – США, Швеция, финны все равно, думаю, первыми в группе будут», – сказал Марченко.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
