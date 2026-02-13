Сушинский о том, на что претендовала бы Россия на ОИ-2026: «Наша сборная всегда может рассчитывать на золотую медаль. Но нужно собрать хорошую команду, должна быть хорошая работа тренера»

Сушинский об ОИ: сборная России всегда может рассчитывать на золотую медаль.

Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский поделился мыслями о том, на какое место команда могла бы претендовать команда на Олимпиаде-2026.

«Наша сборная всегда может рассчитывать на золотую медаль. Но надо понимать, что нужно собрать хорошую команду.

У нас очень хорошая вратарская линия. Может быть, было бы тяжелее с выбором в защите. При этом нельзя взять всех забивающих и тех, кто играет в большинстве. Нужно было бы правильно распределять время на льду между хоккеистами.

Было бы тяжело, но это должна быть хорошая работа тренера», – сказал Сушинский.