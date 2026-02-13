Сушинский о том, на что претендовала бы Россия на ОИ-2026: «Наша сборная всегда может рассчитывать на золотую медаль. Но нужно собрать хорошую команду, должна быть хорошая работа тренера»
Сушинский об ОИ: сборная России всегда может рассчитывать на золотую медаль.
Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский поделился мыслями о том, на какое место команда могла бы претендовать команда на Олимпиаде-2026.
«Наша сборная всегда может рассчитывать на золотую медаль. Но надо понимать, что нужно собрать хорошую команду.
У нас очень хорошая вратарская линия. Может быть, было бы тяжелее с выбором в защите. При этом нельзя взять всех забивающих и тех, кто играет в большинстве. Нужно было бы правильно распределять время на льду между хоккеистами.
Было бы тяжело, но это должна быть хорошая работа тренера», – сказал Сушинский.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
Слишком много если.
Аншлагович же книжки о хоккее детям дарит, полагая при этом, что сборная СССР выиграла Суперсерию-1972, и утверждая, будто знает секрет, как ставить на поток выигрыши у канадцев и воспитывать на Руси игроков уровня МакДэвида, Селебрини и Бедарда.