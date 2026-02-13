  • Спортс
  • Кузнецов о продолжении карьеры: «Могу играть столько, сколько захочу. Главное – чтобы вокруг было меньше дебилов»
Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов поделился мнением о продолжении карьеры. Контракт 33-летнего хоккеиста с уфимским клубом рассчитан до 31 мая 2026 года.

– Кажется, по характеру ты не изменился со времен начала карьеры.

– Да наоборот, стал проще, еще раскрепостился. Единственное – дети взрослеют, приходится быть серьезнее. А ветер в голове все равно еще.

– Сколько ты еще сможешь играть?

– Могу играть столько, сколько захочу. Главное – чтобы вокруг было меньше дебилов.

– Комфорт важнее условий?

– Конечно. Важно приходить с улыбкой, чтобы в раздевалке был смех. У меня есть четкая грань: когда начинается подготовка к игре, все дурачество уходит. В матче – эмоции, но перед игрой никому не мешаю и не отвлекаю, – сказал Кузнецов.

Кузнецов детях в США: «Малой в первый класс пошел, дочери 11 лет, решили, что этот год там доучатся спокойно. Может, кто-то считает, что это неправильно, но владеть несколькими языками – хорошо»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
Если кажется, что все вокруг дебилы, то это повод задуматься…
Ответ Женя Иванов
Если кажется, что все вокруг дебилы, то это повод задуматься…
Это когда четыре пальца указывают на себя самого )))
Ответ Женя Иванов
Если кажется, что все вокруг дебилы, то это повод задуматься…
Он сказал, что все дебилы? Но ведь не без них.
Когда играл в НХЛ про дебилов вокруг ничего не говорил))
Ответ 1319pro
Когда играл в НХЛ про дебилов вокруг ничего не говорил))
Потому что там их нет)
Ответ Акан Есимсеит
Потому что там их нет)
Там он им был)
Главная проблема в этом подходе, что от одного дебила рядом точно не избавиться.... От себя не убежишь..
Ага мы то знаем Кто главный дебил.... тпк что тут Женечка попал в просак...
Да, количество дебилов растет как снежный ком. В Вашингтоне, потом в Каролине, Магнитке. Играть не дают, ни на первой, ни на второй дорожке.
Это он про финское чудо на льду?
Играй, только больше молчи, а шайб забрасывай! Создал себе репутацию, опровергни, слова в инете не помогут
Следи за своим окружением и не будешь окружён дебилами
Ответ Alexey Alexeev
Следи за своим окружением и не будешь окружён дебилами
Через некоторое время, может 5-7 лет, про челябу будут говорить реже чем про Кевина Стивенса сегодня. Ну вы понимаете как опытный фанат
Это он про Ротенберга или Разина.
Надо в зеркало поменьше смотреть, глядишь и количество де билов вокруг сойдёт на нет.
