Кузнецов о продолжении карьеры: могу играть столько, сколько захочу.

Нападающий «Салавата Юлаева » Евгений Кузнецов поделился мнением о продолжении карьеры. Контракт 33-летнего хоккеиста с уфимским клубом рассчитан до 31 мая 2026 года.

– Кажется, по характеру ты не изменился со времен начала карьеры.

– Да наоборот, стал проще, еще раскрепостился. Единственное – дети взрослеют, приходится быть серьезнее. А ветер в голове все равно еще.

– Сколько ты еще сможешь играть?

– Могу играть столько, сколько захочу. Главное – чтобы вокруг было меньше дебилов.

– Комфорт важнее условий?

– Конечно. Важно приходить с улыбкой, чтобы в раздевалке был смех. У меня есть четкая грань: когда начинается подготовка к игре, все дурачество уходит. В матче – эмоции, но перед игрой никому не мешаю и не отвлекаю, – сказал Кузнецов.

Кузнецов детях в США: «Малой в первый класс пошел, дочери 11 лет, решили, что этот год там доучатся спокойно. Может, кто-то считает, что это неправильно, но владеть несколькими языками – хорошо»