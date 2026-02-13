  • Спортс
Овечкин о смерти первого тренера: «Невосполнимая утрата. Александр Филиппов – добрый, искренний и честный человек. Вечная память и сил всем его родным и близким»

Овечкин о смерти своего первого тренера: невосполнимая утрата.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал новость о смерти своего первого тренера и крестного отца Александра Филиппова.

«Ушел из жизни Александр Николаевич Филиппов. Мой тренер, добрый, честный, искренний человек, легенда «Динамо», чемпион мира.

Это невосполнимая утрата. Вечная память Александру Николаевичу и сил всем его родным и близким», – написал Овечкин в соцсетях.

Овечкин еще не определился с планами на следующий сезон. 40-летний форвард сфокусирован на борьбе за плей-офф с «Вашингтоном» (Сэмми Силбер)

Царствие небесное!
Рад, что Овечкин (в общем-то делает то, что и должен) - чтит и помнит своего Первого Тренера.
Царствие небесное! И вечная память Александру Николаевичу!!!
я всегда с теплом читал упоминания о тёзке. даже в телеге его фото с припиской: Александр Филиппов - крёстный отец Александра Овечкина... земля пухом.
