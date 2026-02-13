Овечкин о смерти первого тренера: «Невосполнимая утрата. Александр Филиппов – добрый, искренний и честный человек. Вечная память и сил всем его родным и близким»

Овечкин о смерти своего первого тренера: невосполнимая утрата.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин прокомментировал новость о смерти своего первого тренера и крестного отца Александра Филиппова.

«Ушел из жизни Александр Николаевич Филиппов. Мой тренер, добрый, честный, искренний человек, легенда «Динамо », чемпион мира.

Это невосполнимая утрата. Вечная память Александру Николаевичу и сил всем его родным и близким», – написал Овечкин в соцсетях.

