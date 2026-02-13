Овечкин о смерти первого тренера: «Невосполнимая утрата. Александр Филиппов – добрый, искренний и честный человек. Вечная память и сил всем его родным и близким»
Овечкин о смерти своего первого тренера: невосполнимая утрата.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал новость о смерти своего первого тренера и крестного отца Александра Филиппова.
«Ушел из жизни Александр Николаевич Филиппов. Мой тренер, добрый, честный, искренний человек, легенда «Динамо», чемпион мира.
Это невосполнимая утрата. Вечная память Александру Николаевичу и сил всем его родным и близким», – написал Овечкин в соцсетях.
Овечкин еще не определился с планами на следующий сезон. 40-летний форвард сфокусирован на борьбе за плей-офф с «Вашингтоном» (Сэмми Силбер)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Александра Овечкина
Рад, что Овечкин (в общем-то делает то, что и должен) - чтит и помнит своего Первого Тренера.