Рябыкин о подготовке хоккеистов: «Когда я рос, не было компьютеров и так далее. Федоров почти не ходил в школу – все время проводил на катке. Сейчас все стало профессиональнее»

Рябыкин о подготовке игроков: Федоров почти не ходил в школу, был на катке.

Бывший главный тренер клубов FONBET КХЛ Дмитрий Рябыкин поделился мнением о том, чем сейчас отличается подготовка юных хоккеистов от его поколения.

– Сейчас подготовка на детском уровне стала более профессиональной. В мое время столько команд не было. Уровень мастерства чуть-чуть другой был.

– Откуда бралось мастерство?

– Когда я рос, у нас почти ничего не было, компьютеров и так далее. Все свое свободное время проводили во дворах играя в футбол, в хоккей. Это развивает игровую ментальность.

В свое время мы с Сережей Федоровым сидели. Попросил рассказать его секрет, как он научился так здорово кататься. На что он мне ответил, что почти не ходил в школу и все свое время проводил на катке.

У меня сын начинал заниматься хоккеем в Челябинске. На стадионе «Трактор » есть две площадки: большая и совсем маленькая, размером с зону. На эту маленькую площадку выпустили шестьдесят детей. Представляете, как они там друг друга сбивали? Но на второй день он уже начал поднимать голову, смотреть куда надо ехать.

Думаю, такие ситуации и дают развитие, – сказал Рябыкин в эфире программы «Наш хоккей».

Федоров о проблемах с центрфорвардами в России: «Утратили часть советской школы в лихие 90-е. Страна перестраивалась, не всегда было что поставить на стол. Потеряли 10-15 лет»