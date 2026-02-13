  • Спортс
  • Рябыкин о подготовке хоккеистов: «Когда я рос, не было компьютеров и так далее. Федоров почти не ходил в школу – все время проводил на катке. Сейчас все стало профессиональнее»
9

Рябыкин о подготовке хоккеистов: «Когда я рос, не было компьютеров и так далее. Федоров почти не ходил в школу – все время проводил на катке. Сейчас все стало профессиональнее»

Бывший главный тренер клубов FONBET КХЛ Дмитрий Рябыкин поделился мнением о том, чем сейчас отличается подготовка юных хоккеистов от его поколения.

– Сейчас подготовка на детском уровне стала более профессиональной. В мое время столько команд не было. Уровень мастерства чуть-чуть другой был.

– Откуда бралось мастерство?

– Когда я рос, у нас почти ничего не было, компьютеров и так далее. Все свое свободное время проводили во дворах играя в футбол, в хоккей. Это развивает игровую ментальность.

В свое время мы с Сережей Федоровым сидели. Попросил рассказать его секрет, как он научился так здорово кататься. На что он мне ответил, что почти не ходил в школу и все свое время проводил на катке.

У меня сын начинал заниматься хоккеем в Челябинске. На стадионе «Трактор» есть две площадки: большая и совсем маленькая, размером с зону. На эту маленькую площадку выпустили шестьдесят детей. Представляете, как они там друг друга сбивали? Но на второй день он уже начал поднимать голову, смотреть куда надо ехать.

Думаю, такие ситуации и дают развитие, – сказал Рябыкин в эфире программы «Наш хоккей».

Федоров о проблемах с центрфорвардами в России: «Утратили часть советской школы в лихие 90-е. Страна перестраивалась, не всегда было что поставить на стол. Потеряли 10-15 лет»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Наш хоккей»
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Я помню детство на ЧТЗ, оно пришлось на 90е, большая часть времени проходило на стройках и котлованах где играли в баши (сейчас понимаешь что это было действительно экстремально)) НО когда был мячик (а тогда это была большая редкость) обязательно играли в футбол с утра до вечера, у нас было поле футбольное где по краям были какие то клочки травы а так мелкий щебень все поле покрывал, после игры из коленок мелкие камушки выковыриваешь))) еще были такие мячики из толстой резины по нему сильно пнёшь нога отвалится, ну навесы на голову такими мячами могли заканчивается минимум синяками или разбитым носом для замыкающих))) весело было, денди, сеги, сонки появились уже после середины 90х
Ответ HiFromRussia
Я помню детство на ЧТЗ, оно пришлось на 90е, большая часть времени проходило на стройках и котлованах где играли в баши (сейчас понимаешь что это было действительно экстремально)) НО когда был мячик (а тогда это была большая редкость) обязательно играли в футбол с утра до вечера, у нас было поле футбольное где по краям были какие то клочки травы а так мелкий щебень все поле покрывал, после игры из коленок мелкие камушки выковыриваешь))) еще были такие мячики из толстой резины по нему сильно пнёшь нога отвалится, ну навесы на голову такими мячами могли заканчивается минимум синяками или разбитым носом для замыкающих))) весело было, денди, сеги, сонки появились уже после середины 90х
Мяч это полдела, ещё надо было иметь насос с иглой для подкачивания.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRdZ9zIxu0e6M7iSf8qYPnLPw4Oyc9O8TCk-Q&s
У меня был такой, хороший мяч...
Ответ HiFromRussia
Я помню детство на ЧТЗ, оно пришлось на 90е, большая часть времени проходило на стройках и котлованах где играли в баши (сейчас понимаешь что это было действительно экстремально)) НО когда был мячик (а тогда это была большая редкость) обязательно играли в футбол с утра до вечера, у нас было поле футбольное где по краям были какие то клочки травы а так мелкий щебень все поле покрывал, после игры из коленок мелкие камушки выковыриваешь))) еще были такие мячики из толстой резины по нему сильно пнёшь нога отвалится, ну навесы на голову такими мячами могли заканчивается минимум синяками или разбитым носом для замыкающих))) весело было, денди, сеги, сонки появились уже после середины 90х
Первые приставки чуть раньше: в начале 90-х. А после середины 90-х уже в Doom/Quake на компах рубились.
Раньше так плавать учили. Посадать в лодку, выйдут на середину реки, и бросят в воду, плыви как можешь. Рябыкин вообще учился где-то?
Ответ Melnikov1968
Раньше так плавать учили. Посадать в лодку, выйдут на середину реки, и бросят в воду, плыви как можешь. Рябыкин вообще учился где-то?
Помню как Герасим так обучал собачку Муму, успехов не добился к сожалению.
Рекомендуем