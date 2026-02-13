  • Спортс
  • Словакия одолела Италию в матче Олимпиады – 3:2. Ружичка забил победный гол, у Герната и Лишки – по ассисту
12

Сборная Словакии оказалась сильнее Италии (3:2) в матче второго тура мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.

Победную шайбу забросил форвард «Спартака» Адам Ружичка. Защитник «Локомотива» Мартин Гернат и нападающий «Северстали» Адам Лишка сделали по голевой передаче.

Положение команд в группе В: Словакия – 6 (2), Финляндия – 3 (2), Швеция – 3 (2), Италия – 0 (2). В плей-офф выходят все команды.

Таблицы хоккейного турнира Олимпиады-2026

Статистика хоккейного турнира Олимпиады-2026

Ожидания и реальность хоккея на Олимпиадах: золото – у фаворитов, в медалях не всегда топы, Финляндия удивляет

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Если правильно помню регламент, то теперь Словакии достаточно не проиграть шведам с разницей более 2 шайб, чтобы выйти сразу в 1/4 финала (это если Финляндия в основное время обыграет Италию).
А значит финам или шведам (а возможно и тем, и тем) придётся играть 1/8, а значит в 1/4 они могут попасть на Канаду или США. Олимпийский вечер перестаёт быть томным)
Словаки пока на отлично, жду их игру со шведами! А Итальянцы несмотря на два поражения выглядят очень приличной командой)
Браво Адам!!! Тебя очень не хватает в Спартаке.
Ответ Владимир Круглов_1116725145
Браво Адам!!! Тебя очень не хватает в Спартаке.
А нам в Северстали :)
А из за чего Ружичку из НХЛ поперли?
Ответ Mike20051
А из за чего Ружичку из НХЛ поперли?
кокоин любит слишком
Ответ xforstx
кокоин любит слишком
🤣
Шишка Ружичка и Гернат играют на отлично, они реально усиление. Я рада, что они в сборной. Но жаль Гуску и Рыбара. Шковранек просто дыра. Я удивляюсь, что мы с ним в воротах не проиграли.
