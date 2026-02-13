Словакия одолела Италию в матче Олимпиады – 3:2. Ружичка забил победный гол, у Герната и Лишки – по ассисту
Словакия одолела Италию в матче Олимпиады – 3:2.
Сборная Словакии оказалась сильнее Италии (3:2) в матче второго тура мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.
Победную шайбу забросил форвард «Спартака» Адам Ружичка. Защитник «Локомотива» Мартин Гернат и нападающий «Северстали» Адам Лишка сделали по голевой передаче.
Положение команд в группе В: Словакия – 6 (2), Финляндия – 3 (2), Швеция – 3 (2), Италия – 0 (2). В плей-офф выходят все команды.
Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?17709 голосов
Канада
США
Финляндия
Германия
Швеция
Другая команда
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс
А значит финам или шведам (а возможно и тем, и тем) придётся играть 1/8, а значит в 1/4 они могут попасть на Канаду или США. Олимпийский вечер перестаёт быть томным)