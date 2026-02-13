Корешков о 3:2 с «Адмиралом»: «Трактор» выстоял, когда было нужно – помогли болельщики. Победа – самое главное»

Корешков о 3:2 с «Адмиралом»: «Трактор» выстоял, когда нужно было.

Главный тренер «Трактора » Евгений Корешков прокомментировал гостевую победу команды над «Адмиралом » (3:2) в FONBET чемпионате КХЛ.

– Победа – это самое главное. Забили хорошие голы на контратаках. Выстояли, когда нужно было – и добились результата.

– Два периода ваша команда уверенно контролировала ход игры. В третьем отрезке «Адмиралу» удалось ее серьезно перевернуть. С чем вы связываете такой третий период?

– Возможно, где-то немного стали играть на удержание. «Адмирал» прибавил в скорости, помогли болельщики. Где-то ненужные голы мы пропустили, но все равно выстояли и победили.

– При вас «Трактор» впервые нанес так мало бросков в створ. Это скорее исключение? Будет ли проведена какая-то работа, чтобы не играли на удержание счета?

– Скорее всего, соперник не давал [чаще бросать]. Никакой подобной тренерской установки не было. Мы всегда разрешаем нашим нападающим играть в зоне атаки творчески.

– Сегодня в воротах дебютировал Дмитрий Николаев. Как оцените его игру?

– Хорошо отыграл, здорово!

– У Степана Горбунова вторая шайба в КХЛ – и первая победная. Какие-то особые слова в раздевалке ему сказали?

– Мы особо по персоналиям не действуем. Конечно, хотим, чтобы он забил и в следующем матче. Ждем его новых заброшенных шайб! – сказал Корешков.

