  • Тренер «Адмирала» Браташ о 2:3 с «Трактором»: «По игре переиграли, но по счету опять проиграли»
6

Тренер «Адмирала» Браташ о 2:3 с «Трактором»: «По игре переиграли, но по счету опять проиграли»

Браташ о 2:3 с «Трактором»: по игре переиграли, но по счету опять проиграли.

Главный тренер «Адмирала« Олег Браташ высказался о поражении от «Трактора» (2:3) в FONBET КХЛ. Клуб из Владивостока проиграл 14 из 15 последних матчей.

«В два раза перебросали соперника и моментов создали больше, но сами сделали три подарка в виде индивидуальных ошибок.

По игре вроде как переиграли, но по счету опять проиграли», – сказал Браташ.

Браташ о 2:3 с «Авангардом»: «Опять что-то мешает «Адмиралу» победить. Сегодня хотя бы не стыдно за команду»

Браташ о 2:3 с «Торпедо»: «По содержанию игры «Адмирал» не уступал. В хоккее выигрывает тот, кто использует больше шансов, но у нас их было не меньше»

Максим Федер
«Матч ТВ»
6 комментариев
Поедыдущие интервью Браташа
Найдите отличия 😅😅😅
Браташ о 2:3 с «Авангардом»: «Опять что-то мешает «Адмиралу» победить. Сегодня хотя бы не стыдно за команду»
Браташ о 2:3 с «Торпедо»: «По содержанию игры «Адмирал» не уступал. В хоккее выигрывает тот, кто использует больше шансов, но у нас их было не меньше»
😂😂😂 молодец конечно.
сколько же дармоедов крутится вокруг нашего хоккея
И это главный тренер
Сказочный...
На фоне таких браташей Тамбиев вообще тренер с другой планеты. Адмиралу бы лучше было уговорить и перекупить Звягина или Буцаева)))
У него одни и те же комментарии после матчей) уже все предсказуемо, что он скажет
