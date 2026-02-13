Тренер «Адмирала» Браташ о 2:3 с «Трактором»: «По игре переиграли, но по счету опять проиграли»
Браташ о 2:3 с «Трактором»: по игре переиграли, но по счету опять проиграли.
Главный тренер «Адмирала« Олег Браташ высказался о поражении от «Трактора» (2:3) в FONBET КХЛ. Клуб из Владивостока проиграл 14 из 15 последних матчей.
«В два раза перебросали соперника и моментов создали больше, но сами сделали три подарка в виде индивидуальных ошибок.
По игре вроде как переиграли, но по счету опять проиграли», – сказал Браташ.
Браташ о 2:3 с «Авангардом»: «Опять что-то мешает «Адмиралу» победить. Сегодня хотя бы не стыдно за команду»
Браташ о 2:3 с «Торпедо»: «По содержанию игры «Адмирал» не уступал. В хоккее выигрывает тот, кто использует больше шансов, но у нас их было не меньше»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Найдите отличия 😅😅😅
На фоне таких браташей Тамбиев вообще тренер с другой планеты. Адмиралу бы лучше было уговорить и перекупить Звягина или Буцаева)))