  • Андриевский о 2:6 с «Авангардом»: «Душа радовалась после двух периодов, но третий гол все сломал. «Амур» развалился в концовке – команда не имеет права так играть дома»
Андриевский о 2:6 с «Авангардом»: «Душа радовалась после двух периодов, но третий гол все сломал. «Амур» развалился в концовке – команда не имеет права так играть дома»

Главный тренер «Амура» Александр Андриевский прокомментировал поражение от «Авангарда» (2:6) в матче FONBET КХЛ. После двух периодов счет был 2:2.

«Хорошие два периода. Ребята отлично с этим справились, нашли в себе силы после такой невыразительной игры с Челябинском, вышли и показали очень хороший хоккей.

Душа радовалась после двух периодов, но третий гол все сломал, все повалилось из рук, в концовке совсем развалились, совсем неприятно. Не имеет права команда так дома играть, надо играть до конца.

Целостности по сезону у нас так и не хватает», – сказал Андриевский.

Буше о 6:2 с «Амуром»: «Авангард» сыграл в своем стиле только третий период. У нас недостаточно страха перед соперниками из нижней части таблицы – такая проблема есть»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Амур летит на дно. Ещё в январе это ясно было, что сливаются.
Так жаль, такая команда.....
Пора на выход, следующий сезон Амуру с вами не по пути.
Не понимаю, что руководство Амура планирует?
Сезон провален, команда в штопоре, результаты все хуже и хуже. Чего ждать то?????
Разгоняйте тренерский штаб и чем скорее тем лучше(в особенности супер помощника Лугина).
По крайней мере новый штаб будет готовить команду на следующий сезон уже сейчас.
Ответ Алексей Вдовенко_1117022476
Не понимаю, что руководство Амура планирует? Сезон провален, команда в штопоре, результаты все хуже и хуже. Чего ждать то????? Разгоняйте тренерский штаб и чем скорее тем лучше(в особенности супер помощника Лугина). По крайней мере новый штаб будет готовить команду на следующий сезон уже сейчас.
Там и Лулина старшего надо гнать поганой метлой, в месте с ним и Абрамова, а птом уже говорить про тш.
