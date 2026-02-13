Андриевский о 2:6 с «Авангардом»: «Душа радовалась после двух периодов, но третий гол все сломал. «Амур» развалился в концовке – команда не имеет права так играть дома»
Андриевский о 2:6 с «Авангардом»: третий гол все сломал.
Главный тренер «Амура» Александр Андриевский прокомментировал поражение от «Авангарда» (2:6) в матче FONBET КХЛ. После двух периодов счет был 2:2.
«Хорошие два периода. Ребята отлично с этим справились, нашли в себе силы после такой невыразительной игры с Челябинском, вышли и показали очень хороший хоккей.
Душа радовалась после двух периодов, но третий гол все сломал, все повалилось из рук, в концовке совсем развалились, совсем неприятно. Не имеет права команда так дома играть, надо играть до конца.
Целостности по сезону у нас так и не хватает», – сказал Андриевский.
Буше о 6:2 с «Амуром»: «Авангард» сыграл в своем стиле только третий период. У нас недостаточно страха перед соперниками из нижней части таблицы – такая проблема есть»
Так жаль, такая команда.....
Сезон провален, команда в штопоре, результаты все хуже и хуже. Чего ждать то?????
Разгоняйте тренерский штаб и чем скорее тем лучше(в особенности супер помощника Лугина).
По крайней мере новый штаб будет готовить команду на следующий сезон уже сейчас.