Фахрутдинов о смерти первого тренера Овечкина: «Большая заслуга Филиппова, что Саша пришел в хоккей. Это божий промысел, судьба, что они встретились»

Фахрутдинов о первом тренере Овечкина: это судьба, что они встретились.

Специалист московского «Динамо » по работе с ветеранами Мисхат Фахрутдинов высказался о первом тренере Александра Овечкина .

Сегодня стало известно , что Александр Филиппов умер в возрасте 75 лет.

– Только теплые воспоминания остались об Александре Николаевиче. На протяжении всей жизни он был предан хоккею до мозга костей. До последнего дня он работал с детьми. Тренерское дело – это его призвание.

– Александр Овечкин до восьми лет занимался баскетболом у мамы, играл во дворце на Лавочкина. Но это Филиппов сказал: «Николаевна, отдай мне его в хоккейную секцию. Посмотрим, что получится из парня».

– Вот представляете, а если бы так не сказал? Это божий промысел! Отцам и матерям не хватает времени, чтобы заниматься детьми в плане хоккея. Поэтому важен такой человек, который разглядит талант, уделит внимание ребенку, позволит ему сделать первые шаги в спорте.

Если бы не Александр Филиппов, возможно, в нашем хоккее не было бы великого снайпера, и не видели бы мы погоню Овечкина за Гретцки. Но это судьба, что они встретились. Александр Николаевич дружил и с семьей Овечкина, и с Михаилом Викторовичем, папой Саши, виделся постоянно.

Большая заслуга Филиппова, что Саша Овечкин пришел в хоккей, – сказал Фахрутдинов .

