  • Буше о 6:2 с «Амуром»: «Авангард» сыграл в своем стиле только третий период. У нас недостаточно страха перед соперниками из нижней части таблицы – такая проблема есть»
4

Буше о 6:2 с «Амуром»: «Авангард» сыграл в своем стиле только третий период. У нас недостаточно страха перед соперниками из нижней части таблицы – такая проблема есть»

Буше о 6:2 с «Амуром»: «Авангард» сыграл в своем стиле только третий период.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу над «Амуром» (6:2) в матче FONBET КХЛ. После двух периодов счет был 2:2.

«На самом деле, в своем стиле мы играли сегодня только один период – третий.

У нас есть такая проблема в матчах с командами из нижней части таблицы, наверное, нет достаточного уровня страха перед соперником, поэтому мы играем достаточно расслабленно до того момента, как не почувствуем, что победа может уплыть из рук.

Сегодня было именно так, но затем мы сделали то, что и должны были, и победили», – сказал Буше.

Окулов набрал 500+ очков в КХЛ с учетом плей-офф. Форвард «Авангарда» – 11-й в истории лиги с таким достижением

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
4 комментария
Тот момент, когда для 6-2 хватило и только 3 периода)
Ждём Омск в финале кубка Гагарина.
"нет достаточного уровня страха перед соперником" - нет ли на спортс переводчика получше?
Сам не владею, но тут такое чувство, что нас на#######.
Кароли концовок 🤣💪👍
