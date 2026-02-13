Дэйли об участии России в Кубке мира-2028: «Гипотетический вопрос на данном этапе. Мы будем готовы к любому сценарию»
Дэйли об участии России в Кубке мира-2028: гипотетический вопрос на данном этапе.
Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли прокомментировал слова Гэри Беттмэна о Кубке мира-2028. Комиссионер НХЛ заявил, что «хотел бы избежать геополитических проблем» при проведении турнира.
– Хотел бы прояснить вчерашние слова Гэри Беттмэна. Это значит, что на данный момент НХЛ не рассматривает российскую команду в качестве участника следующего Кубка мира?
– На данном этапе это гипотетический вопрос. Мы будем готовы к любому сценарию, – сказал Дэйли.
Глава ИИХФ Тардиф: «Хотим, чтобы Россия и Беларусь вернулись как можно скорее. Это будет означать, что мир станет немного лучше. Мы следуем рекомендациям МОК»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
