Дэйли об участии России в Кубке мира-2028: «Гипотетический вопрос на данном этапе. Мы будем готовы к любому сценарию»

Дэйли об участии России в Кубке мира-2028: гипотетический вопрос на данном этапе.

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли прокомментировал слова Гэри Беттмэна о Кубке мира-2028. Комиссионер НХЛ заявил , что «хотел бы избежать геополитических проблем» при проведении турнира.

– Хотел бы прояснить вчерашние слова Гэри Беттмэна. Это значит, что на данный момент НХЛ не рассматривает российскую команду в качестве участника следующего Кубка мира?

– На данном этапе это гипотетический вопрос. Мы будем готовы к любому сценарию, – сказал Дэйли.

Глава ИИХФ Тардиф: «Хотим, чтобы Россия и Беларусь вернулись как можно скорее. Это будет означать, что мир станет немного лучше. Мы следуем рекомендациям МОК»