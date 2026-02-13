Окулов набрал 500+ очков в КХЛ с учетом плей-офф. Форвард «Авангарда» – 11-й в истории лиги с таким достижением
Константин Окулов набрал 500 очков в КХЛ с учетом плей-офф.
Нападающий «Авангарда» Константин Окулов набрал 3 (1+2) очка в матче FONBET чемпионата КХЛ с «Амуром» (6:2). На его счету стало 501 (187+314) очко в 708 матчах лиги с учетом плей-офф.
30-летний форвард стал 11-м хоккеистом в истории лиги с 500 и более очками. На десятом месте идет Стефан Да Коста – 532 балла, лидирует Вадим Шипачев (1012).
Отметим, что по ходу карьеры Окулов также выступал за «Сибирь» (39 очков в 118 матчах) и ЦСКА (364 балла, 502 игры).
В текущем сезоне на его счету 60 (19+41) результативных действий в 53 матчах при полезности «плюс 19».
Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?17709 голосов
Канада
США
Финляндия
Германия
Швеция
Другая команда
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал КХЛ
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Помнится, Ягра обменяли, как тогда сказали, на три мешка шайб.
А вот в случае с Окуловым -
просто на пару кусков холщины.