Окулов набрал 500+ очков в КХЛ с учетом плей-офф. Форвард «Авангарда» – 11-й в истории лиги с таким достижением

Константин Окулов набрал 500 очков в КХЛ с учетом плей-офф.

Нападающий «Авангарда» Константин Окулов набрал 3 (1+2) очка в матче FONBET чемпионата КХЛ с «Амуром» (6:2). На его счету стало 501 (187+314) очко в 708 матчах лиги с учетом плей-офф.

30-летний форвард стал 11-м хоккеистом в истории лиги с 500 и более очками. На десятом месте идет Стефан Да Коста – 532 балла, лидирует Вадим Шипачев (1012).

Отметим, что по ходу карьеры Окулов также выступал за «Сибирь» (39 очков в 118 матчах) и ЦСКА (364 балла, 502 игры).

В текущем сезоне на его счету 60 (19+41) результативных действий в 53 матчах при полезности «плюс 19».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал КХЛ
Где-то снова загрустили болельщики ЦСКА: Константин спокойно мог этого рубежа в форме "армейцев" достигнуть.
Помнится, Ягра обменяли, как тогда сказали, на три мешка шайб.
А вот в случае с Окуловым -
просто на пару кусков холщины.
Ответ Ренат Ильясов
Где-то снова загрустили болельщики ЦСКА: Константин спокойно мог этого рубежа в форме "армейцев" достигнуть. Помнится, Ягра обменяли, как тогда сказали, на три мешка шайб. А вот в случае с Окуловым - просто на пару кусков холщины.
его случайно не Джек Воробей обменял в Омск.
Акула 💪🤞👍🤞
