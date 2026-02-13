Окулов набрал 500+ очков в КХЛ с учетом плей-офф. Форвард «Авангарда» – 11-й в истории лиги с таким достижением

Константин Окулов набрал 500 очков в КХЛ с учетом плей-офф.

Нападающий «Авангарда » Константин Окулов набрал 3 (1+2) очка в матче FONBET чемпионата КХЛ с «Амуром » (6:2). На его счету стало 501 (187+314) очко в 708 матчах лиги с учетом плей-офф.

30-летний форвард стал 11-м хоккеистом в истории лиги с 500 и более очками. На десятом месте идет Стефан Да Коста – 532 балла, лидирует Вадим Шипачев (1012).

Отметим, что по ходу карьеры Окулов также выступал за «Сибирь » (39 очков в 118 матчах) и ЦСКА (364 балла, 502 игры).

В текущем сезоне на его счету 60 (19+41) результативных действий в 53 матчах при полезности «плюс 19».