Форвард «Ак Барса» Тодд об ОИ: «Все спортсмены хотели бы видеть Россию, играть против сильнейших. В США и Канаде смотрели бы матчи с большим интересом»

Нападающий «Ак Барса» Нэйтан Тодд поделился мнением о мужском олимпийском хоккейном турнире, который проходит в Италии.

– Впервые за 12 лет игроки НХЛ поехали на Олимпиаду. Будете ли вы следить за Канадой?

– Конечно! Лыжи мы уже смотрели. Кстати, может быть, мы забьемся с нашими американцами – Миллером и Хмелевски на то, кто выиграет Олимпиаду – Канада или США (улыбается).

– Что вы думаете о фантастическом по именам составе Канады?

– Все хотят увидеть игру этой команды. Такой состав – это что-то невероятное. Будет интересно посмотреть за их игрой.

– Сборная России была бы конкурентной на Олимпиаде?

– Конечно. Все топовые игроки сборной России играют на ключевых ролях в своих клубах. Я знаю, что все спортсмены хотели бы видеть Россию на Олимпиаде.

В США и Канаде матчи с Россией смотрели бы с большим интересом. Хоккеисты хотят играть против сильнейших. Для болельщиков это тоже было чем-то невероятным, – сказал Тодд.

Сузуки о бане России: «Канаде нравится играть с русскими – у них была бы хорошая команда. С удовольствием сыграл бы с Овечкиным на ОИ»

