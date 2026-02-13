«Адмирал» уступил «Трактору» – 2:3. У клуба из Владивостока 23 поражения в 26 матчах

«Адмирал» уступил «Трактору» в матче FONBET КХЛ.

В матче FONBET чемпионата КХЛ «Адмирал » дома уступил «Трактору » (2:3).

«Трактор» выиграл четыре матча подряд и занимает седьмое место в Восточной конференции, набрав 58 очков за 54 игры.

«Адмирал» уступил в пятый раз подряд и идет 11-м на Востоке, имея в активе 38 баллов после 54 матчей. Клуб из Владивостока проиграл 23 из 26 последних матчей.

Следующую игру «Трактор» проведет в гостях 15 февраля с «Авангардом», «Адмирал» 16 февраля примет «Амур».