«Адмирал» уступил «Трактору» – 2:3. У клуба из Владивостока 23 поражения в 26 матчах
«Адмирал» уступил «Трактору» в матче FONBET КХЛ.
В матче FONBET чемпионата КХЛ «Адмирал» дома уступил «Трактору» (2:3).
«Трактор» выиграл четыре матча подряд и занимает седьмое место в Восточной конференции, набрав 58 очков за 54 игры.
«Адмирал» уступил в пятый раз подряд и идет 11-м на Востоке, имея в активе 38 баллов после 54 матчей. Клуб из Владивостока проиграл 23 из 26 последних матчей.
Следующую игру «Трактор» проведет в гостях 15 февраля с «Авангардом», «Адмирал» 16 февраля примет «Амур».
Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?17708 голосов
Канада
США
Финляндия
Германия
Швеция
Другая команда
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
Адмиралу хочется пожелать удачи и найти свою игру...
Только Трактор только победа!