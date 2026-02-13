Сузуки о бане России: «Канаде нравится играть с русскими – у них была бы хорошая команда. С удовольствием сыграл бы с Овечкиным на ОИ»

Сузуки об отсутствии России на ОИ: с удовольствием сыграл бы с Овечкиным.

Нападающий сборной Канады Ник Сузуки поделился мнением об отсутствии сборной России на Олимпиаде-2026.

– Мог бы турнир с Овечкиным и Россией быть лучше?

– Да. Нам нравится играть с русскими, и у них, вероятно, была бы довольно хорошая команда. Ну и с Ови я бы с удовольствием сыграл.

– Какие эмоции по поводу его отсутствия?

– Не знаю, у меня нет никакого контроля над этим. Мы просто играем с теми, кто здесь есть. Но у них хорошая команда, – сказал Сузуки.

