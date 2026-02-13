Сузуки о бане России: «Канаде нравится играть с русскими – у них была бы хорошая команда. С удовольствием сыграл бы с Овечкиным на ОИ»
Сузуки об отсутствии России на ОИ: с удовольствием сыграл бы с Овечкиным.
Нападающий сборной Канады Ник Сузуки поделился мнением об отсутствии сборной России на Олимпиаде-2026.
– Мог бы турнир с Овечкиным и Россией быть лучше?
– Да. Нам нравится играть с русскими, и у них, вероятно, была бы довольно хорошая команда. Ну и с Ови я бы с удовольствием сыграл.
– Какие эмоции по поводу его отсутствия?
– Не знаю, у меня нет никакого контроля над этим. Мы просто играем с теми, кто здесь есть. Но у них хорошая команда, – сказал Сузуки.
Марнер об отсутствии России на ОИ: «Не хочу в это влезать. Вокруг очень много политики, но это квалифицированная сборная»
Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?17708 голосов
Канада
США
Финляндия
Германия
Швеция
Другая команда
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Очень адекватно ответил.
Демидов провёл разъяснительную работу..
Ови в своём нынешнем состоянии ни один тренер в здравом уме не стал бы брать в сборную. Если только в качестве запасного. Так что Ник бы с ним вряд ли пересекся на олимпийском льду.
Ови в своём нынешнем состоянии ни один тренер в здравом уме не стал бы брать в сборную. Если только в качестве запасного. Так что Ник бы с ним вряд ли пересекся на олимпийском льду.
А у нас много адекватных?
Ови в своём нынешнем состоянии ни один тренер в здравом уме не стал бы брать в сборную. Если только в качестве запасного. Так что Ник бы с ним вряд ли пересекся на олимпийском льду.
В каком нынешнем состоянии?Состоянии 5 бомбардира НХЛ среди россиян?
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем