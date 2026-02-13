«Коламбус» начнет с Дженнером, Койлом и Марчментом переговоры о продлении контрактов после Олимпиады. Ранее клуб думал их обменять (RG)
Как сообщает RG со ссылкой на источник, «Коламбус» планирует начать переговоры о новых контрактах с Буном Дженнером, Чарли Койлом и Мэйсоном Марчментом после Олимпиады.
Ранее клуб хотел выгодно обменять хоккеистов, но ситуация изменилась после серии из 11 побед в 12 матчах. «Блю Джекетс» идут девятыми в Восточной конференции и отстают от зоны плей-офф на 4 очка, имея 2 игры в запасе.
Дженнер выступает за «Коламбус» с 2013 года. В этом сезоне на счету 32-летнего форварда 27 (8+19) очков в 42 матчах.
33-летний Койл набрал 15+27 за 56 игр, а в активе 30-летнего Марчмента 13 (9+4) очков в 14 матчах после перехода из «Сиэтла».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: RG
4 комментария
на мой взгляд нельзя никого менять, ну вообще. Дженнер сдал, но это ж капитан, для меня легенда клуба. разменивать в доску своих ради возможного будущего… ну не знаю. до сих пор не особо получается
Оставлять, если получится продлить года на 2-3 каждого. Но если до дедлайна кто не продлится, то менять конечно, в ПО можно и не попасть и игроки уйдут просто так. За того же Койла дофига отдали на мой взгляд.
Дженнера можно обменять, остальных нет.
