«Коламбус» начнет с Дженнером, Койлом и Марчментом переговоры о продлении контрактов после Олимпиады. Ранее клуб думал их обменять (RG)

«Коламбус» начнет с Дженнером, Койлом и Марчментом переговоры о новых контрактах.

Как сообщает RG со ссылкой на источник, «Коламбус» планирует начать переговоры о новых контрактах с Буном Дженнером , Чарли Койлом и Мэйсоном Марчментом после Олимпиады.

Ранее клуб хотел выгодно обменять хоккеистов, но ситуация изменилась после серии из 11 побед в 12 матчах. «Блю Джекетс» идут девятыми в Восточной конференции и отстают от зоны плей-офф на 4 очка, имея 2 игры в запасе.

Дженнер выступает за «Коламбус » с 2013 года. В этом сезоне на счету 32-летнего форварда 27 (8+19) очков в 42 матчах.

33-летний Койл набрал 15+27 за 56 игр, а в активе 30-летнего Марчмента 13 (9+4) очков в 14 матчах после перехода из «Сиэтла».