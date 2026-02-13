Форвард «Нефтехимика» Муиссу: «Готов провести мастер-класс в Конго, но попозже. Может, к моему приезду там станет больше любителей хоккея»

Форвард «Нефтехимика» Муиссу: готов провести мастер-класс в Конго.

Российский нападающий «Нефтехимика » с конголезскими корнями Жоэ-Кристоф Муиссу рассказал, что готов провести мастер-класс в Конго.

«Я готов поставить людей в Конго на коньки, но это будет попозже. Когда будет длинная пауза или завершу профессиональную карьеру. Обязательно слетаю и дам мастер-класс им.

Родственники следят за моими хоккейными успехами, поддерживают. Может, любителей хоккея там станет больше к моему приезду, но я готов показать, научить.

Мне кажется, это интересный опыт», – сказал Муиссу.

19-летний форвард провел 18 матчей за «Нефтехимик» в FONBET КХЛ. В текущем сезоне Оlimpbet МХЛ на его счету 55 (28+27) очков в 46 играх за «Реактор ».

